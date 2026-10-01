Drama am Hochstaufen: Österreicher tot aufgefunden

Tödliches Bergunglück in Bayern: Ein 70 Jahre alter Österreicher ist am Mittwoch am Hochstaufen ums Leben gekommen. Der Mann dürfte abgestürzt sein.
Der Verunglückte wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr leblos am Hochstaufen vorgefunden. Die Ermittler gehen derzeit von einem „selbstverschuldeten Absturzgeschehen“ aus, hieß es in einer Aussendung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.
Leiche per Heli geborgen
Der Notarzt im alarmierten Rettungshubschrauber konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der Leichnam wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen.
Neben Rettungs- und Polizeihubschrauber waren auch die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizei Piding und die Bergwacht Bad Reichenhall im Einsatz.
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