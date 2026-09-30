Diesel erreicht in Salzburg neuen Monatshöchstwert

Für Salzburger Autofahrer hat sich Tanken im September spürbar verteuert. Nach einer VCÖ-Auswertung auf Basis von E-Control-Daten stieg der durchschnittliche Dieselpreis von 2,04 Euro im August auf 2,21 Euro im September. Eurosuper verteuerte sich im selben Zeitraum von 1,81 auf 1,94 Euro. Bei sieben Litern Dieselverbrauch kosten 100 Kilometer damit rund 15,50 Euro, bei fünf Litern etwa 11,10 Euro.