Diesel erreicht in Salzburg neuen Monatshöchstwert

Tanken ist in Salzburg im September deutlich teurer geworden. Laut VCÖ lag der durchschnittliche Dieselpreis bei 2,21 Euro pro Liter und damit so hoch wie noch in keinem anderen Monat. Eurosuper kostete im Schnitt 1,94 Euro. Der Verkehrsclub fordert Gegenmaßnahmen.
Für Salzburger Autofahrer hat sich Tanken im September spürbar verteuert. Nach einer VCÖ-Auswertung auf Basis von E-Control-Daten stieg der durchschnittliche Dieselpreis von 2,04 Euro im August auf 2,21 Euro im September. Eurosuper verteuerte sich im selben Zeitraum von 1,81 auf 1,94 Euro. Bei sieben Litern Dieselverbrauch kosten 100 Kilometer damit rund 15,50 Euro, bei fünf Litern etwa 11,10 Euro.
Als Gründe nennt der VCÖ die Lage im Nahen Osten und das knapper werdende Treibstoffangebot. Gefordert werden unter anderem temporär niedrigere Tempolimits, 20 Prozent Rabatt auf Klimatickets und mehr Unterstützung für Fahrgemeinschaften, Öffi-Jobtickets und Jobräder. Auch spritsparendes Fahren soll stärker beworben werden.
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