Festival-Chef: „Ich wollte heuer keine Franzosen “

„Dieses Jahr wollte ich keine Franzosen“, stellte Winterfest-Chef Robert Seguin, selbst Franzose, am Mittwoch bei der Programmpräsentation klar. Allerdings mit einem breiten Schmunzeln, denn der künstlerische Leiter hat für die heurige Ausgabe des Zirkusfestivals schlichtweg aus vielen anderen Ecken der Welt hervorragende Künstler gefunden.