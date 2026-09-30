„War nur Spaß“: Duo bedrohte Radfahrer mit Pistole

Zwei Deutsche – 18 und 20 Jahre alt – zückten am Dienstagabend in Salzburg-Aigen zwei Pistolen und bedrohten damit einen 51-jährigen Radfahrer. Danach sprang das Duo in ein Auto und fuhr davon. Der Radler nahm die Verfolgung auf – danach überschlugen sich die Ereignisse.
Denn: Einer der Deutschen bedrohte den 51-Jährigen erneut mit der Pistole. Der Mann schlug Alarm, die Polizei konnte das Auto im Gemeindegebiet von Hof schließlich stoppen. Im Pkw befanden sich sieben Insassen, zwei Spielzeugkanonen samt Munition.
Die Beamten nahmen der Truppe die Pistolen ab und sprach gegen die beiden Deutschen ein vorläufiges Waffenverbot aus – Anzeigen inklusive. Die Betroffenen verstanden die Aufregung nicht wirklich. Es habe sich doch lediglich um einen Spaß gehandelt, gab man zu Protokoll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.