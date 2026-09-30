Harter Kurs bei der Vergabe von Pflegestipendien

Obwohl der Personalbedarf in der Pflege weiter hoch ist, wird Unterstützung oft abgelehnt. Antragsteller berichten, dass es beim AMS vermehrt heiße, es gebe keine Personalnot. Die „Krone“ sprach mit einer Betroffenen. Auch Salzburgs Soziallandesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) zeigt sich alarmiert.
„Mündlich wurde uns alles zugesichert, und jetzt bekommt mein Sohn die Unterstützung doch nicht, weil es offenbar genug Pflegekräfte gibt“, ist Daniela Mitter verzweifelt.
Die Salzburgerin ist mit der Botschaft in den diesen Tagen bei Weitem nicht die Einzige. Auch bei der Arbeiterkammer häufen sich die Anfragen: „Es gab Fälle, in denen Betroffene ihre Arbeit gekündigt haben, um in die Pflege einzusteigen“, berichtet Florian Preisig.
Die Entscheidung über die finanziellen Mittel beim AMS liegt im SPÖ-geführten Sozialministerium. Auch die FPÖ in Salzburg ist alarmiert. Soziallandesrat Wolfgang Fürweger: „Wenn tatsächlich eine Abschaffung des Pflegestipendiums im Raum steht, ist das ein gewaltiger Rückschlag.“
Das AMS informiert, dass der Andrang weiter hoch sei. „Wir sind darum bemüht, zusätzliche Mittel sicherzustellen“, heißt es. Bis Ende August wurden 831 Stipendien mit einer Hilfe von 55,01 Euro täglich gewährt.
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