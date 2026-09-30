Koks, Meth, Gras: Lenker im Rausch erwischt

Gleich mehrere Autofahrer wurden am Dienstag im Bundesland Salzburg völlig high aus dem Verkehr gezogen. Die drei Lenker hatten unabhängig voneinander entweder Gras geraucht oder anderweitige Drogen wie Meth und Kokain konsumiert. Damit gefährdeten sie andere Verkehrsteilnehmer.
Kaum ein Tag vergeht, an dem Verkehrsteilnehmer aus Salzburg und Umgebung illegale Suchtmittel konsumieren und sich im Rausch in ein Fahrzeug setzen. Am Dienstagvormittag wurde etwa auf der Westautobahn (A1) ein Pkw-Fahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise aus dem Verkehr gezogen. Er wurde bei der Autobahnabfahrt Salzburg Nord, Fahrtrichtung Wien, angehalten. Sein Drogentest fiel positiv auf THC aus, so die Polizei in einer Aussendung. Dem 49-jährigen Salzburger wurde der Führerschein abgenommen.
Dieselbe Konsequenz gilt für einen 27-jährigen Pongauer der zu Mittag in Zell am See wegen der Missachtung der Rotlichtampel von einer Streife aufgehalten wurde. Laut der Exekutive fiel sein Drogentest positiv auf Kokain aus.
Am Nachmittag war ein dritter Lenker wegen seiner beeinträchtigt wirkenden Art gegenüber der Beamten bei einer Routinekontrolle aufgefallen. Er soll positiv auf Cannabis und Methamphetamin reagiert haben. Der Pinzgauer verlor Führerschein und Fahrzeugschlüssel.
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