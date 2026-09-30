Koks, Meth, Gras: Lenker im Rausch erwischt

Kaum ein Tag vergeht, an dem Verkehrsteilnehmer aus Salzburg und Umgebung illegale Suchtmittel konsumieren und sich im Rausch in ein Fahrzeug setzen. Am Dienstagvormittag wurde etwa auf der Westautobahn (A1) ein Pkw-Fahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise aus dem Verkehr gezogen. Er wurde bei der Autobahnabfahrt Salzburg Nord, Fahrtrichtung Wien, angehalten. Sein Drogentest fiel positiv auf THC aus, so die Polizei in einer Aussendung. Dem 49-jährigen Salzburger wurde der Führerschein abgenommen.