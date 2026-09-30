„Der Hubschrauber flog mir vor der Nase davon“

Auf einer Wiese am Mauterndorfer Flugplatz in Salzburg liegt ein zerknittertes Polizei-Absperrband herum. Sonst wirkt das Areal am Ortsrand der Lungauer Gemeinde beschaulich wie eh und je – und doch passierte hier eines der größten Kriminalrätsel der jüngeren Vergangenheit. „Das Ganze ist einfach unglaublich“, ist Robert Wieland, Obmann des Flugplatzes, immer noch vollkommen ratlos.