Titelverteidiger scheidet vorzeitig im Cup aus

Im Viertelfinale sind damit noch fünf Nordligisten und drei Salzburgligisten vertreten. Spieltermin ist der 24. März 2027. Geht es nach Erol, übersteht Kuchl auch diese Runde und stemmt am Ende die Trophäe in die Höhe. Immerhin hat die Elf von Tom Hofer mit Grünau den Spitzenreiter der Nordliga (nach 90 Minuten in dieser Saison weiterhin ungeschlagen) besiegt. „Das muss uns pushen. Wenn wir den Titelverteidiger besiegen, dann heißt das, dass wir jeden besiegen können“, sagte Erol. „Das Ziel ist der Titel!“