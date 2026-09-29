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Kuchl siegt vom Punkt

Titelverteidiger scheidet vorzeitig im Cup aus

Salzburg: Sport-Nachrichten
29.09.2026 21:46
Manuel Seidl (li.) erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer für Kuchl. Timo Kulterer und Grünau ...
Manuel Seidl (li.) erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer für Kuchl. Timo Kulterer und Grünau sind damit ausgeschieden.(Bild: Daniel Krug)
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Von Christoph Kolland

Kuchl schmeißt Wals-Grünau aus dem Landescup! Die Roten Teufel behielten im Elfmeterschießen die Nerven und gewannen am Ende mit 5:4. Nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden. Jetzt träumen die Tennengauer vom großen Coup.

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Der Titelverteidiger ist raus! Wals-Grünau scheiterte im Salzburger Landescup im Achtelfinale an Nordliga-Konkurrent Kuchl und wird damit den Erfolg aus der Vorsaison nicht wiederholen können. „Natürlich tut‘s weh“, seufzte Sebastian Müller, der Grünau in Hälfte zwei (55.) in Führung brachte. Manuel Seidl (61.) glich jedoch kurz darauf nach einer Ecke aus. Nach 90 Minuten stand es 1:1, so musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Dort setzten sich die Tennengauer vor eigenem Publikum mit einem Gesamtresultat von 5:4 durch.

Kuchl-Tormann Erol machte sich selbst Druck
Zum Helden des Spiels avancierte Kuchl-Tormann Emre Erol, der den entscheidenden Elfmeter gehalten hat. „Ich habe vor dem Elfmeterschießen schon gesagt: Wenn es zum Letzten kommt, dann werde ich den halten. Damit habe ich mir selbst einen Druck gemacht, aber ich habe gewusst, dass ich in diese Richtung hüpfe und den halte“, erzählte der Matchwinner im Anschluss selbstsicher.

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Im Viertelfinale sind damit noch fünf Nordligisten und drei Salzburgligisten vertreten. Spieltermin ist der 24. März 2027. Geht es nach Erol, übersteht Kuchl auch diese Runde und stemmt am Ende die Trophäe in die Höhe. Immerhin hat die Elf von Tom Hofer mit Grünau den Spitzenreiter der Nordliga (nach 90 Minuten in dieser Saison weiterhin ungeschlagen) besiegt. „Das muss uns pushen. Wenn wir den Titelverteidiger besiegen, dann heißt das, dass wir jeden besiegen können“, sagte Erol. „Das Ziel ist der Titel!“

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In der Regionalliga Nord geht es für Wals-Grünau am Samstag daheim gegen die Jungen Wikinger aus Ried, für Kuchl ebenfalls zuhause gegen Bad Leonfelden weiter. Bereits Freitag eröffnen Seekirchen und der FC Pinzgau den elften Spieltag. Die Wallerseer empfangen Gurten, Bad Schallerbach ist in Saalfelden zu Gast.

SFV-Landescup, Achtelfinale: Kuchl – Wals-Grünau 5:4 n. E. (0:0). Tore: Seidl (61.); Müller (55.).

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