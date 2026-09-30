„Wir brauchen mehr Spielraum für Investitionen!“

Investitionsstau in den Gemeinden

Eine Blitzumfrage hat ergeben, dass in den Gemeinden zuletzt Investitionen von rund einer Milliarde Euro verschoben, reduziert oder abgesagt werden mussten. Pressl: „Genau diese Projekte könnten rasch realisiert werden und kleinen und mittleren Handwerksbetrieben Aufträge bringen. Österreich braucht Wachstum.“ Der Gemeindebund fordert deshalb für die Jahre 2027 und 2028 einen Kreditrahmen von einer Milliarde Euro. Der Bund soll lediglich die Zinskosten übernehmen. Beim Gemeindetag soll dazu eine Resolution verabschiedet werden.