Diebe hatten vier teure Radcomputer im Visier

Mindestens vier hochwertige Fahrradcomputer sind am Dienstagnachmittag in Salzburg-Mülln gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter montierte die Geräte von abgestellten Fahrrädern ab und flüchtete unerkannt. Pro Computer entstand ein Schaden von rund 300 bis 400 Euro.
Gleich mehrere Radfahrer wurden am Dienstagnachmittag in Salzburg-Mülln Opfer eines Diebstahls. Auf einem Fahrradparkplatz montierte ein bislang unbekannter Täter von mindestens vier abgestellten Rädern hochwertige Fahrradcomputer ab.
Womit er die Computer demontierte, ermittelt gerade die Polizei. Anschließend gelang ihm unerkannt die Flucht. Der Schaden ist beträchtlich: Laut Polizei kosten die gestohlenen Geräte jeweils zwischen 300 und 400 Euro. Die Ermittlungen laufen.
Tipps der Polizei:
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