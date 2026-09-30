35-Jähriger drohte, Frau und Kinder umzubringen

Ein Streit in einer Wohnung in Hof bei Salzburg ist am Montag eskaliert. Ein 35-Jähriger soll seiner Ehefrau mit einem Küchenmesser gedroht haben, sie und die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder umzubringen, falls sie ihn verlässt. Der Mann wurde festgenommen.
Mit einer Festnahme endete am Montag ein Streit zwischen einem Ehepaar in Hof bei Salzburg. Nach Angaben der Polizei soll ein 35-jähriger Mann in der gemeinsamen Wohnung ein Küchenmesser verwendet haben, um seiner 37-jährigen Gattin zu drohen. Sollte sie ihn verlassen, werde er sie und die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder umbringen, soll der Mann angekündigt haben.
Die Polizei nahm den 35-Jährigen fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Gegen ihn wurden zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
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