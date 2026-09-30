35-Jähriger drohte, Frau und Kinder umzubringen

Mit einer Festnahme endete am Montag ein Streit zwischen einem Ehepaar in Hof bei Salzburg. Nach Angaben der Polizei soll ein 35-jähriger Mann in der gemeinsamen Wohnung ein Küchenmesser verwendet haben, um seiner 37-jährigen Gattin zu drohen. Sollte sie ihn verlassen, werde er sie und die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder umbringen, soll der Mann angekündigt haben.