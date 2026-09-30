Italiener harrte verletzt nachts in Schlucht aus

Mann lag verletzt neben Wasserfall

Als er am nächsten Morgen noch immer nicht zurückgekehrt war, alarmierten die Hotelmitarbeiter die Bergrettung. Diese rückte am Mittwochvormittag mit mehreren Suchtrupps aus. Gegen 12.30 Uhr hörten die Retter Hilferufe aus einem völlig unzugänglichen Gebiet in der Gadauner Schlucht. „Der Mann befand sich im Absturzgelände, nur rund zwei Meter oberhalb des Wasserfalls“, so Brandstetter. Mittels Seilbergung und Helikopter konnte die Rettung den Verletzten ins Klinikum Schwarzach fliegen.