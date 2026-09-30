Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bergretter fanden ihn

Italiener harrte verletzt nachts in Schlucht aus

Salzburg
30.09.2026 16:44
Bergretter bei Suchaktion in der Gadauner Schlucht
Bergretter bei Suchaktion in der Gadauner Schlucht(Bild: Bergrettung Bad Hofgastein und Bergrettungshunde)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine dramatische Nacht hat ein Italiener nach einer Wanderung in Bad Hofgastein in Salzburg hinter sich. Bereits am Dienstag war er aufgebrochen. Als am nächsten Tag im Hotel jede Spur von dem 42-Jährigen fehlte, ging Alarm bei der Bergrettung ein. Die Nacht verbrachte er schwer verletzt im Freien, bis die Helfer ihn fanden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Noch am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr soll sich der Tourist laut einer Aussendung der Bergrettung in seinem Hotel an der Rezeption über mögliche Wanderrouten bei Wasserfällen erkundigt haben. „Es gab allerdings keinerlei Hinweise, wohin der Mann gehen wollte“, sagt Roman Brandstetter, Einsatzleiter der Bergrettung Bad Hofgastein. 

Mann lag verletzt neben Wasserfall
Als er am nächsten Morgen noch immer nicht zurückgekehrt war, alarmierten die Hotelmitarbeiter die Bergrettung. Diese rückte am Mittwochvormittag mit mehreren Suchtrupps aus. Gegen 12.30 Uhr hörten die Retter Hilferufe aus einem völlig unzugänglichen Gebiet in der Gadauner Schlucht. „Der Mann befand sich im Absturzgelände, nur rund zwei Meter oberhalb des Wasserfalls“, so Brandstetter. Mittels Seilbergung und Helikopter konnte die Rettung den Verletzten ins Klinikum Schwarzach fliegen.

Lesen Sie auch:
Oberennsalm mit Kraxnkogel und Ennskraxn in Flachauwinkl (Symbolbild)
Verlor Gleichgewicht
Bergtour zweier Brüder endete für Jüngeren tödlich
30.09.2026

Die Suchaktion und Bergung dauerten bis 15 Uhr an. Neben 36 Bergrettern aus Bad Hofgastein und Bad Gastein waren mehrere Spürhunde-Teams, Polizei, Alpinpolizei, zwei Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr Bad Hofgastein im Einsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
30.09.2026 16:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
139.561 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
116.543 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
80.856 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
924 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
894 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
So „cool“ feiert Kanzler Spritpreisbremse im Netz
744 mal kommentiert
Der Nationalrat hat am Montagnachmittag die neue Spritpreisbremse beschlossen. Bundeskanzler ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf