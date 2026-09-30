Italiener harrte verletzt nachts in Schlucht aus

Eine dramatische Nacht hat ein Italiener nach einer Wanderung in Bad Hofgastein in Salzburg hinter sich. Bereits am Dienstag war er aufgebrochen. Als am nächsten Tag im Hotel jede Spur von dem 42-Jährigen fehlte, ging Alarm bei der Bergrettung ein. Die Nacht verbrachte er schwer verletzt im Freien, bis die Helfer ihn fanden.
Noch am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr soll sich der Tourist laut einer Aussendung der Bergrettung in seinem Hotel an der Rezeption über mögliche Wanderrouten bei Wasserfällen erkundigt haben. „Es gab allerdings keinerlei Hinweise, wohin der Mann gehen wollte“, sagt Roman Brandstetter, Einsatzleiter der Bergrettung Bad Hofgastein.
Mann lag verletzt neben Wasserfall
Als er am nächsten Morgen noch immer nicht zurückgekehrt war, alarmierten die Hotelmitarbeiter die Bergrettung. Diese rückte am Mittwochvormittag mit mehreren Suchtrupps aus. Gegen 12.30 Uhr hörten die Retter Hilferufe aus einem völlig unzugänglichen Gebiet in der Gadauner Schlucht. „Der Mann befand sich im Absturzgelände, nur rund zwei Meter oberhalb des Wasserfalls“, so Brandstetter. Mittels Seilbergung und Helikopter konnte die Rettung den Verletzten ins Klinikum Schwarzach fliegen.
Die Suchaktion und Bergung dauerten bis 15 Uhr an. Neben 36 Bergrettern aus Bad Hofgastein und Bad Gastein waren mehrere Spürhunde-Teams, Polizei, Alpinpolizei, zwei Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr Bad Hofgastein im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.