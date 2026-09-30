„Nicht möglich, alle Bau-Maßnahmen anzuführen“

Der Salzburger Stadtteil Schallmoos kommt einfach nicht zur Ruhe. Jetzt startet schon das nächste Projekt der Salzburg AG. Informiert wurde erst kurzfristig. In den Baustellenübersichten von Stadt und der Salzburg AG scheint das Vorhaben zudem nicht auf.
Seit Jahren reiht sich in Salzburg-Schallmoos Baustelle an Baustelle. Es wird gegraben und zugeschüttet, dann wieder gegraben und asphaltiert. Magistrat und Salzburg AG sind praktisch abwechselnd zugange. Sind die einen fertig, fangen die anderen wieder von vorne an. Zuletzt wurde in der Schallmooser Hauptstraße von der Salzburg Netz wieder aufgerissen. Anschlüsse für zuvor verlegte Fernwärmerohre wurden nach dem Abschluss der Verlegearbeiten neuerlich gegraben.
Ab heute geht es wieder weiter: „Ziel ist die Instandsetzung des Straßenbelags und damit die Fertigstellung der betroffenen Straßenfläche“, lässt die Salzburg AG wissen. Die Straße muss neu asphaltiert werden. Anfang der Woche wurden Aufsteller und Postwurf-Zettel verteilt. Zu kurzfristig, so Kritiker.
Auf den Baustellenübersichten im Internet findet man das Vorhaben nicht. Weder Stadt noch Salzburg AG weisen die Arbeiten in Schallmoos aus. „Aufgrund der Vielzahl von Bauvorhaben ist es nicht möglich und zielführend, sämtliche Maßnahmen einzeln in dieser Übersicht anzuführen“, rechtfertigt sich die Salzburg AG.
Auch erneut gebaut wird seit Monatsbeginn in der Siebenbürgerstraße, eine Seitenstraße der Münchner Bundesstraße. Dort wurde in den vergangenen Jahre schon groß aufgerissen. Auch diese Baustelle scheint in keiner Übersicht auf.
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