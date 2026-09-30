„Nicht möglich, alle Bau-Maßnahmen anzuführen“

Seit Jahren reiht sich in Salzburg-Schallmoos Baustelle an Baustelle. Es wird gegraben und zugeschüttet, dann wieder gegraben und asphaltiert. Magistrat und Salzburg AG sind praktisch abwechselnd zugange. Sind die einen fertig, fangen die anderen wieder von vorne an. Zuletzt wurde in der Schallmooser Hauptstraße von der Salzburg Netz wieder aufgerissen. Anschlüsse für zuvor verlegte Fernwärmerohre wurden nach dem Abschluss der Verlegearbeiten neuerlich gegraben.

Ab heute geht es wieder weiter: „Ziel ist die Instandsetzung des Straßenbelags und damit die Fertigstellung der betroffenen Straßenfläche“, lässt die Salzburg AG wissen. Die Straße muss neu asphaltiert werden. Anfang der Woche wurden Aufsteller und Postwurf-Zettel verteilt. Zu kurzfristig, so Kritiker.