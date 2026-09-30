Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die nächste Baustelle

„Nicht möglich, alle Bau-Maßnahmen anzuführen“

Salzburg
30.09.2026 08:00
Abermals wird aufgerissen: Hier auf einem Archiv-Bild aus dem vergangenen Jahr
Abermals wird aufgerissen: Hier auf einem Archiv-Bild aus dem vergangenen Jahr(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Der Salzburger Stadtteil Schallmoos kommt einfach nicht zur Ruhe. Jetzt startet schon das nächste Projekt der Salzburg AG. Informiert wurde erst kurzfristig. In den Baustellenübersichten von Stadt und der Salzburg AG scheint das Vorhaben zudem nicht auf. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit Jahren reiht sich in Salzburg-Schallmoos Baustelle an Baustelle. Es wird gegraben und zugeschüttet, dann wieder gegraben und asphaltiert. Magistrat und Salzburg AG sind praktisch abwechselnd zugange. Sind die einen fertig, fangen die anderen wieder von vorne an. Zuletzt wurde in der Schallmooser Hauptstraße von der Salzburg Netz wieder aufgerissen. Anschlüsse für zuvor verlegte Fernwärmerohre wurden nach dem Abschluss der Verlegearbeiten neuerlich gegraben.

Ab heute geht es wieder weiter: „Ziel ist die Instandsetzung des Straßenbelags und damit die Fertigstellung der betroffenen Straßenfläche“, lässt die Salzburg AG wissen. Die Straße muss neu asphaltiert werden. Anfang der Woche wurden Aufsteller und Postwurf-Zettel verteilt. Zu kurzfristig, so Kritiker.

Informiert wurde lokal mit Aufsteller und Postwurf-Zettel.
Informiert wurde lokal mit Aufsteller und Postwurf-Zettel.(Bild: Sebastian Siller)

Auf den Baustellenübersichten im Internet findet man das Vorhaben nicht. Weder Stadt noch Salzburg AG weisen die Arbeiten in Schallmoos aus. „Aufgrund der Vielzahl von Bauvorhaben ist es nicht möglich und zielführend, sämtliche Maßnahmen einzeln in dieser Übersicht anzuführen“, rechtfertigt sich die Salzburg AG.

Lesen Sie auch:
Vorerst vier Monate lang können von der Schwarzstraße aus weder Pkw noch Lkw auf den Makartplatz ...
Arbeiten bis 2029
Mit Großprojekt geht es in den Baustellenherbst
01.09.2026
Bauarbeiten
Schallmooser Hauptstraße ab heute gesperrt
06.03.2023

Auch erneut gebaut wird seit Monatsbeginn in der Siebenbürgerstraße, eine Seitenstraße der Münchner Bundesstraße. Dort wurde in den vergangenen Jahre schon groß aufgerissen. Auch diese Baustelle scheint in keiner Übersicht auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
30.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
118.119 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
82.601 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
79.262 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
993 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
890 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf