Polizei holte verirrten Wanderer (75) vom Berg

Zu Mittag schon am Gipfel

Er ließ deshalb sein Fahrrad beim Einstieg des Wanderweges zurück und ging um 8.30 Uhr zu Fuß über die Forststraße und den anschließend markierten Wanderweg in Richtung Gasselkogel, wo er um 12.30 Uhr den Gipfel erreichte. Nach einer kurzen Rast stieg er wieder ein kurzes Stück ab und ging durch wegloses, mit Latschen bewachsenes Gelände in Richtung Erlakogel.