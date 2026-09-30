SP-Stadtvize muss um Heimvorteil kämpfen

Ausgerechnet die SPÖ, die in Klagenfurt seit Jahren die stärkste Fraktion stellt, sucht ihren Herausforderer für den Chefsessel erst im letzten Moment. Und das Rennen ist plötzlich enger als erwartet. Ronald Rabitsch (43), Vizebürgermeister und seit Jahren fixer Bestandteil der SP-Stadtpolitik, gilt zwar als Favorit. Doch selbstverständlich ist seine Kandidatur noch lange nicht.