Suchmaschine, KI: Google klagt gegen EU-Auflagen

Der Internetkonzern Google wehrt sich gegen eine EU-Anordnung, Konkurrenten bestimmte Daten und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Er reichte daher am Dienstag Klage beim Gericht der Europäischen Union in Luxemburg ein. Der US-Konzern soll unter anderem Daten zu Internetanfragen anonymisiert zur Verfügung stellen, damit andere Suchmaschinenbetreiber ihre Produkte verbessern können.