Letizia strahlend schön im tollen Eiskönigin-Look

Alle Augen auf Letizia: Die schöne Königin von Spanien präsentierte sich beim Staatsbankett zu Ehren von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte am Dienstagabend im zauberhaften Eiskönigin-Look in einer hellblauen Traumrobe und mit einem der kostbarsten Stücke aus dem royalen Schmuckkästchen.
Echte Disney-Fans mussten bei dem Look von Königin Letizia beim Staatsbankett zu Ehren der Macrons im Königspalast von Madrid am Dienstagabend wohl schmunzeln.
Letizia mit „Frozen“-Moment
Denn das hellblaue Wow-Kleid von Carolina Herrera mit transparenter Schulterpartie, Cape-Ärmeln und jeder Menge Funkel-Blüten hätte wohl auch Disney-Heldin Elsa gefallen und ließ die 54-Jährige daher in bester „Frozen“-Manier erstrahlen.
Doch nicht nur das Designerkleid war ein echtes Highlight, sondern auch die Juwelen, die sich die Ehefrau von Spaniens König Felipe für diesen Abend ausgesucht hatte. Auf ihren elegant zurückgesteckten Haaren trug Letizia nämlich die Blumentiara – eines der bedeutendsten Schmuckstücke der spanischen Königsfamilie!
Königin trug ihre Lieblingstiara
Wie das spanische Magazin „Hola!“ berichtete, wurde die Tiara 1879 von Alfons XII. für seine Verlobte, Erzherzogin Maria Christina von Habsburg, beim Juwelier Mellerio in Auftrag gegeben. Das Schmuckstück wurde später jedoch verkauft und kam erst viele Jahre später wieder zur Königsfamilie: Die spanische Regierung schenkte sie schließlich Königin Sofia zu ihrer Hochzeit im Jahr 1962.
Mittlerweile soll die Blumentiara zu den Lieblingsstücken von Königin Letizia gehören. Kein Wunder, das Diadem ist nämlich ein wahres Kunstwerk! Außerdem lassen sich die drei Blüten aus Platin, die mit Diamanten besetzt sind, abnehmen und einzeln als Broschen oder an einem Collier tragen. Für ihren perfekten Elsa-Look kombinierte Letizia schließlich Ohrringe mit Diamantchatons zur Blickfang-Tiara.
Macron mit schöner Geste
Aber nicht nur Letizia hatte sich für diesen Abend besonders fesch gemacht, sondern auch Brigitte Macron. Die Ehefrau von Emmanuel Macron trug eine weiße, bodenlange Robe mit glitzernden Einsätzen an den Ärmeln und an der Seite. Dazu kombinierte sie eine glitzernde Clutch und silberne High Heels.
Der spanische König hatte Emmanuel Macron zuvor die Collane des Ordens Isabellas der Katholischen verliehen, Brigitte Macron erhielt das Großkreuz desselben Ordens. Beide trugen die Auszeichnungen beim Staatsbankett.
Zum Dinner genossen das Königspaar und die Macrons schließlich ein Menü, das vom Sternekoch Joan Roca kreiert worden war. Eine schöne Geste: Der französische Präsident schloss seine Rede schließlich mit einem Toast auf Felipe, Letizia – und auch auf ihre Töchter, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofia, die an diesem Abend beide fehlten. Der Grund: Während Leonor gerade ihr Studium in Madrid begonnen hat, lebt Sofia seit September wegen ihres Studiums in Paris.
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