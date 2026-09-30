Letizia strahlend schön im tollen Eiskönigin-Look

Zum Dinner genossen das Königspaar und die Macrons schließlich ein Menü, das vom Sternekoch Joan Roca kreiert worden war. Eine schöne Geste: Der französische Präsident schloss seine Rede schließlich mit einem Toast auf Felipe, Letizia – und auch auf ihre Töchter, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofia, die an diesem Abend beide fehlten. Der Grund: Während Leonor gerade ihr Studium in Madrid begonnen hat, lebt Sofia seit September wegen ihres Studiums in Paris.