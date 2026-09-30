Offiziell! Formel-1-Routinier verlässt Rennstall

Mit Ende der laufenden Saison wird der Franzose seinen Rennstall Haas verlassen. Bis dahin will der Routinier aber alles geben: „Ich werde weiterhin hart mit dem Team zusammenarbeiten, jede Gelegenheit optimal nutzen und weiterhin das Maximum an Leistung aus dem Auto herausholen. In dieser Saison stehen noch viele Rennen an, und wie immer werde ich hinter dem Steuer für mich selbst und für mein Team alles geben.“