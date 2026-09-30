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Offiziell! Formel-1-Routinier verlässt Rennstall

Formel 1
30.09.2026 11:02
(Bild: AP/Darko Bandic)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gerüchte hat es schon seit geraumer Zeit gegeben – jetzt ist es offiziell! Formel-1-Rennstall Haas und Routinier Esteban Ocon gehen ab kommender Saison getrennte Wege. Der Franzose sieht seine Zukunft aber weiterhin in der Königsklasse. 

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„Ich verlasse dieses Projekt mit hoch erhobenem Kopf und bin stolz auf meine Leistungen – und das unter Umständen, die aus verschiedenen Gründen und aufgrund von Faktoren, die außerhalb meiner Kontrolle lagen, nicht immer einfach waren“, schreibt Ocon auf Instagram. 

Mit Ende der laufenden Saison wird der Franzose seinen Rennstall Haas verlassen. Bis dahin will der Routinier aber alles geben: „Ich werde weiterhin hart mit dem Team zusammenarbeiten, jede Gelegenheit optimal nutzen und weiterhin das Maximum an Leistung aus dem Auto herausholen. In dieser Saison stehen noch viele Rennen an, und wie immer werde ich hinter dem Steuer für mich selbst und für mein Team alles geben.“ 

„Bin nach wie vor motiviert“
Ocon ist seit 2016 in der Formel 1 aktiv und hat seither 195 Rennen in der Königsklasse absolviert. Sein Engagement bei Haas verlief allerdings vor allem in dieser Saison nicht nach Plan. Gerade mal sieben Punkte hat Ocon gesammelt und liegt damit nur auf dem 16. Gesamtrang. 

Während Haas in der kommenden Saison wohl auf den brasilianischen Ferrari-Junior Rafael Camara setzten will, möchte auch Ocon weiter in der Formel 1 aktiv sein: „Ich bin nach wie vor motiviert. Ich bin nach wie vor hungrig. Dies ist keineswegs das Ende meiner Formel-1-Karriere“, so der 30-Jährige. Mit einem Cockpit für die nächste Saison dürfte es aber trotzdem eng werden. 

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