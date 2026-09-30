Queer und vegan: „Habe Angst vor Anfeindungen“

Sie sind lesbisch, leben vegan und sagen toxischer Männlichkeit den Kampf an: Julia und Ebru ziehen als überzeugte Feministinnen ins Forsthaus Rampensau. Dass ihre gesellschaftspolitischen Überzeugungen wohl bei nicht allen Kandidaten gut ankommen, ist den beiden bewusst. Drama ist damit vorprogrammiert.
Julia und Ebru, die schon seit Schulzeiten als Liebespaar gemeinsam durchs Leben gehen, schnuppern mit ihrem Einzug ins Forsthaus Rampensau erstmals Reality-Luft. Damit wagen sie sich aus ihrer vertrauten Instagram-Welt auf unbekanntes Terrain.
Doch genau darin liegt die Motivation der beiden: „Feminismus, Veganismus und queere Sichtbarkeit im Mainstream bringen, ist super wichtig, wenn wir außerhalb der Bubble was erreichen wollen“, so Julia.
„Wildeste Staffel bis jetzt“
Dass die beiden Frauen mit ihren Überzeugungen bei den Dreharbeiten nicht bei allen Kandidaten gut ankamen, ließ Julia in einer Insta-Story bereits durchblicken: „Drama gab es genug. Also wirklich mehr als genug, glaube, dass das die wildste Staffel bis jetzt wird.“
Vor der Ausstrahlung der Sendung haben die selbstbewussten Frauen dennoch etwas Bammel – vor dem Klatsch, dem Schnitt, aber auch vor Angriffen im Netz: „Ich habe schon Angst, vor allem den Anfeindungen, wie man im Endeffekt rüberkommt, wie dann jede*r Mensch noch mehr Meinung zu einem hat“, gesteht Julia.
„Ich will freizügige Frauen im Fernsehen“
Dieses Risiko will das lesbische Paar aber bewusst eingehen, um seine Botschaft einem breiten Publikum sichtbar zu machen: „Ich will Feminismus im Mainstream, ich will Lesbians im Fernsehen, ich will freizügige, starke Frauen im Fernsehen“.
Wie die anderen Rampensau-Paare auf so viel Frauenpower reagieren, sehen Sie ab 9. Oktober und dann jeden Freitag um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.
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