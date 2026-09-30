Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lesbisch im Forsthaus

Queer und vegan: „Habe Angst vor Anfeindungen“

Stars & Society
30.09.2026 11:29
Jede Menge Frauenpower bringen Julia und Ebru mit auf die Alm.
Jede Menge Frauenpower bringen Julia und Ebru mit auf die Alm.(Bild: Bernhard Eder)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

Sie sind lesbisch, leben vegan und sagen toxischer Männlichkeit den Kampf an: Julia und Ebru ziehen als überzeugte Feministinnen ins Forsthaus Rampensau. Dass ihre gesellschaftspolitischen Überzeugungen wohl bei nicht allen Kandidaten gut ankommen, ist den beiden bewusst. Drama ist damit vorprogrammiert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Julia und Ebru, die schon seit Schulzeiten als Liebespaar gemeinsam durchs Leben gehen, schnuppern mit ihrem Einzug ins Forsthaus Rampensau erstmals Reality-Luft. Damit wagen sie sich aus ihrer vertrauten Instagram-Welt auf unbekanntes Terrain.

Doch genau darin liegt die Motivation der beiden: „Feminismus, Veganismus und queere Sichtbarkeit im Mainstream bringen, ist super wichtig, wenn wir außerhalb der Bubble was erreichen wollen“, so Julia.

„Wildeste Staffel bis jetzt“
Dass die beiden Frauen mit ihren Überzeugungen bei den Dreharbeiten nicht bei allen Kandidaten gut ankamen, ließ Julia in einer Insta-Story bereits durchblicken: „Drama gab es genug. Also wirklich mehr als genug, glaube, dass das die wildste Staffel bis jetzt wird.“

Lesen Sie auch:
Simone Lugner und Alexander ziehen als Team ins „Forsthaus Rampensau“. Wovor sich die Witwe von ...
Vor Einzug in die Alm
Simone Lugner gesteht ihre größte Forsthaus-Angst
29.09.2026
Forsthaus Rampensau
Elsa Latifaj: Diese TV-Eklats machten sie bekannt
29.09.2026
„Forsthaus Rampensau“
Sie ziehen auf Alm: Alle Kandidaten im Überblick
28.09.2026

Vor der Ausstrahlung der Sendung haben die selbstbewussten Frauen dennoch etwas Bammel – vor dem Klatsch, dem Schnitt, aber auch vor Angriffen im Netz: „Ich habe schon Angst, vor allem den Anfeindungen, wie man im Endeffekt rüberkommt, wie dann jede*r Mensch noch mehr Meinung zu einem hat“, gesteht Julia. 

„Ich will freizügige Frauen im Fernsehen“
Dieses Risiko will das lesbische Paar aber bewusst eingehen, um seine Botschaft einem breiten Publikum sichtbar zu machen: „Ich will Feminismus im Mainstream, ich will Lesbians im Fernsehen, ich will freizügige, starke Frauen im Fernsehen“.

Wie die anderen Rampensau-Paare auf so viel Frauenpower reagieren, sehen Sie ab  9. Oktober und dann jeden Freitag um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
30.09.2026 11:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
130.868 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
83.023 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
79.990 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
995 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
914 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
893 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Stars & Society
Lesbisch im Forsthaus
Queer und vegan: „Habe Angst vor Anfeindungen“
Bankett in Madrid
Letizia strahlend schön im tollen Eiskönigin-Look
„Grenze überschritten“
Ex von Schlagerstar Michelle bricht sein Schweigen
Läuft für toten Freund
William und Kate überraschen Rugby-Helden Sinfield
„Magazin Royal“-Aus
ZDF: Darum schmeißt Jan Böhmermann wirklich hin!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf