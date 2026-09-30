Reifenlieferant Bridgestone steigt in Formel E ein

Neben der Einführung eines neuen Rennwagens der Generation 4 heißt die Formel E Bridgestone als alleinigen Reifenlieferanten in der Rennserie willkommen.
„Durch die Bereitstellung innovativer ‘POTENZA‘-Reifen, die das Leistungspotenzial des GEN4 voll ausschöpfen, trägt Bridgestone zu dynamischen und spannenden Rennen bei“, heißt es in einer Aussendung des Reifenherstellers. In Rom wurde der neue Reifen am Mittwoch offiziell präsentiert, die „Krone“ war live vor Ort.
Der „POTENZA GEN4“ zeichne sich durch hohen Grip zur Maximierung der Fahrzeugleistung, große Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Straßen- und Wetterbedingungen weltweit sowie eine hohe Haltbarkeit aus, die eine gleichbleibend starke Performance vom Start bis zum Ende des Rennens gewährleistet, so Bridgestone. Neben dem „POTENZA GEN4“ biete der „POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE“ bei Nässe und großen Wassermengen den nötigen Grip auf der Fahrbahn.
0 auf 100 in unter zwei Sekunden
Die neue Boliden-Generation der Formel E besticht mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 1,8 Sekunden, einer Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h sowie einer Spitzenleistung von 600 kW (815 PS). Der Auftakt der Saison 2026/27 steigt am 18. Dezember am Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien.
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