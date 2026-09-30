Reifenlieferant Bridgestone steigt in Formel E ein

Der „POTENZA GEN4“ zeichne sich durch hohen Grip zur Maximierung der Fahrzeugleistung, große Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Straßen- und Wetterbedingungen weltweit sowie eine hohe Haltbarkeit aus, die eine gleichbleibend starke Performance vom Start bis zum Ende des Rennens gewährleistet, so Bridgestone. Neben dem „POTENZA GEN4“ biete der „POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE“ bei Nässe und großen Wassermengen den nötigen Grip auf der Fahrbahn.