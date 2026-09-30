Mutiertes Virus bringt heimische Feldhasen um

Erster belegter Ausbruch in Österreich

Bis zu der damals neuen Beobachtung in Spanien waren Infektionen mit dem Virus de facto „nur“ bei Kaninchen registriert worden. Ein Problem: Die Viren haben sich offenbar auch an die Feldhasen angepasst und sind dadurch für diese gefährlich geworden. In Nordspanien verbreitete sich der MYXV-Erreger im Jahr 2020. 2023 und 2024 wurde ha-MYXV im deutsch-niederländischen Grenzgebiet gefunden.