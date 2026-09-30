Swift-Terrorist blitzt im Prozess gegen Disney ab

Eltern wurden entschädigt

Doch die Veröffentlichung seiner Wohnadresse in einer sehr kurzen Sequenz in der sechsteiligen Dokuserie „The End of an Era“ auf Disney +, wo hinter die Kulissen der „Eras“-Tournee von Taylor Swift geblickt wird, geht Beran A. gegen den Strich. „Die große Empörung über die geplante Tat verringert nicht den Schutz. Hier wurden Grenzen überschritten“, legt die Anwältin nach. „Das waren nicht einmal drei Sekunden“, entgegnet Georg Kresbach von Wolf Theiss Rechtsanwälte, der Walt Disney vertritt. Nicht einmal der Name des verhinderten Attentäters sei genannt worden, auch nicht abgekürzt. „Es ist nahezu ausgeschlossen, dass durch diese Sequenz die Identität des Antragstellers preisgegeben wurde.“ Übrigens: Die Eltern des verhinderten Attentäters wurden von Disney entschädigt, mit jeweils 3000 Euro.