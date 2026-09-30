Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tatbestand misslingt“

Swift-Terrorist blitzt im Prozess gegen Disney ab

Gericht
30.09.2026 10:43
Beran A. sah seine Sicherheit durch eine Disney-+-Doku gefährdet.
Beran A. sah seine Sicherheit durch eine Disney-+-Doku gefährdet.(Bild: Krone-Collage/Krone, AFP/CHRIS DELMAS)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Es klingt absurd, ist aber Realität: Jener Mann, der im August 2024 bei einem der Taylor-Swift-Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion im Namen des IS ein Blutbad anrichten wollte, fordert jetzt eine Entschädigung von Walt Disney. Beran A., der nicht rechtskräftig 15 Jahre Haft ausgefasst hatte, sah seine Sicherheit durch veröffentlichte Ausschnitte in einer Swift-Doku des Streaming-Dienstes Disney plus gefährdet. Der kuriose Prozess weckt internationales Medieninteresse.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Das Medienrecht kennt klare Grenzen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte“, führt die Anwältin von Beran A., Ulrike Zeller von der Wiener Kanzlei Suppan und Partner, aus. Sie meint damit die Rechte jenes Mannes, der auf einem der Konzerte von US-Superstar Taylor Swift ein Blutbad anrichten und viele Kinder töten wollte. In seinem Strafprozesss sagte Beran A., dass er die Tat auch deshalb verüben wollte, um „Breaking News“ zu generieren.

Eltern wurden entschädigt
Doch die Veröffentlichung seiner Wohnadresse in einer sehr kurzen Sequenz in der sechsteiligen Dokuserie „The End of an Era“ auf Disney +, wo hinter die Kulissen der „Eras“-Tournee von Taylor Swift geblickt wird, geht Beran A. gegen den Strich. „Die große Empörung über die geplante Tat verringert nicht den Schutz. Hier wurden Grenzen überschritten“, legt die Anwältin nach. „Das waren nicht einmal drei Sekunden“, entgegnet Georg Kresbach von Wolf Theiss Rechtsanwälte, der Walt Disney vertritt. Nicht einmal der Name des verhinderten Attentäters sei genannt worden, auch nicht abgekürzt. „Es ist nahezu ausgeschlossen, dass durch diese Sequenz die Identität des Antragstellers preisgegeben wurde.“ Übrigens: Die Eltern des verhinderten Attentäters wurden von Disney entschädigt, mit jeweils 3000 Euro.

Der ungewöhnliche Prozess – geleitet von Richterin Nicole Baczak – hat internationales Medieninteresse hervorgerufen. BBC, Agence France-Presse und Reuters wollen wissen, ob Beran A. tatsächlich eine Entschädigung zusteht. Anwältin Zeller bleibt auf ihrer Botschaft: Das Sicherheitsinteresse von Beran A. sei verletzt worden.

Lesen Sie auch:
Beran A. wird am Urteilstag in den Verhandlungssaal in NÖ gebracht.
Winkt zum Abschied
15 Jahre Gefängnis für Swift-Attentäter Beran A.!
28.05.2026

„Er wohnt dort nicht“
Letztlich wird der Antrag abgewiesen. Das Hauptargument von Richterin Baczak: „Der Antragsteller wohnt dort seit zwei Jahren nicht. Er wird in den nächsten Monaten und Jahren auch nicht dort wohnen.“ – weil er in Haft sitzt. Zudem sei der Wohnort in der Regel nur der „persönliche Lebensbereich“, aber nicht der „höchstpersönliche Lebensbereich“. Auch sei Beran A. in Haft durch die inkriminierte Veröffentlichung nicht gefährdet und zudem nicht einmal erkennbar. „Der Tatbestand misslingt“, sagt Frau Rat abschließend. Beran A. muss die Prozesskosten tragen. Seine Anwältin meldet volle Berufung an, nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
30.09.2026 10:43
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Walt DisneyTaylor Swift
NiederösterreichErnst-Happel-Stadion
BlutbadStreamingKinderElternTournee
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
130.868 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
83.023 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
79.990 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
995 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
914 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
893 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Gericht
„Tatbestand misslingt“
Swift-Terrorist blitzt im Prozess gegen Disney ab
Ehefrauen topplatziert
Neuvergabe: Vetternwirtschaft in Notariatskammer?
Bauleiter vor Gericht
„Schwarzgeldzahlungen hatten in der Firma System“
Krone Plus Logo
Wer aber zahlt´s?
In dieses Gericht sollen auch Kinder einziehen
Freispruch im Zweifel
Prügelei mit Einsatz von Gürtel und Pfefferspray
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf