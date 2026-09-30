Ex von Schlagerstar Michelle bricht sein Schweigen

Rechtliche Schritte eingeleitet

Philippi gibt zu, dass er sämtliche Verantwortung und Konsequenzen für die Trennung trage. Gleichzeitig kritisiert er, dass Behauptungen im Umlauf wären, die nicht stimmen und zutiefst in seine Privatsphäre eindringen. Er appelliert an die User, nicht alles zu glauben, was in den Medien kursiert.