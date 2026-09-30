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„Grenze überschritten“

Ex von Schlagerstar Michelle bricht sein Schweigen

Society International
30.09.2026 10:42
Schlagersängerin Michelle und Musiker Eric Philippi haben sich im Mai 2026 getrennt.
Schlagersängerin Michelle und Musiker Eric Philippi haben sich im Mai 2026 getrennt.(Bild: APA-Images / Action Press / Robert Schmiegelt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Knapp drei Jahre waren Schlagersängerin Michelle und Eric Philippi zusammen. Im Mai 2026 gab das Paar seine Trennung bekannt. Nach einem Statement von Michelle wehrt sich Philippi nun gegen die Vorwürfe seiner Ex.

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Michelle und Eric Philippi lernten sich 2023 kennen, bald folgte die Verlobung. Im Mai dieses Jahres gaben sie dann überraschend ihre Trennung bekannt. Warum sich die beiden trennten, ist nicht ganz klar. Sicher ist, dass die Trennung von Phillipi ausging.

Nachdem Michelle kürzlich in einem Interview erklärte, Philippi habe sich per Telefon von ihr getrennt, reicht es dem 29-Jährigen. In einem Statement auf Instagram spricht Philippi von einer „Grenze, die überschritten wurde“.

Michelle gab in einem Interview preis, dass Philippi sich am Telefon getrennt habe.
Michelle gab in einem Interview preis, dass Philippi sich am Telefon getrennt habe.(Bild: APA-Images / Action Press / Keuenhof, Rainer)

Er kritisiert, dass Falschmeldungen und Äußerungen zu seiner Person kursieren, die so nicht stimmen. Er macht ganz klar deutlich, dass die Trennung von ihm aus ging, doch „er habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen“. 

Hier sehen Sie das Statement von Philippi auf Instagram: 

Rechtliche Schritte eingeleitet
Philippi gibt zu, dass er sämtliche Verantwortung und Konsequenzen für die Trennung trage. Gleichzeitig kritisiert er, dass Behauptungen im Umlauf wären, die nicht stimmen und zutiefst in seine Privatsphäre eindringen. Er appelliert an die User, nicht alles zu glauben, was in den Medien kursiert. 

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Philippi geht sogar noch weiter, denn er habe sogar „rechtliche Schritte“ gegen Falschaussagen eingeleitet. Trotz Trennung blicke Philippi positiv nach vorne, möchte weiterhin Musik machen und auf der Bühne stehen. Er sei sich selbst „näher als je zuvor“. 

Kritik an Beziehung
Die Beziehung von Philippi und Michelle wurde in den letzten Jahren häufig kritisiert. Viele lästerten über den Altersunterschied von 25 Jahren und machten ihre Kritik in den Kommentaren breit. Obwohl das Paar stets zusammenhielt, haben die Hasskommentare den Musiker stark belastet.

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