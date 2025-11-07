Auf dieser Weide will Bauer PV-Anlagen montieren

Und so handelt es sich bei seinem Vorhaben um sogenannte Agri-Photovoltaik-Anlagen, die in der Kärntner Landwirtschaft immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Denn dabei wird eine Fläche gleich doppelt genutzt. „Damit kombiniere ich die Erzeugung von Solarstrom und die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen“, erklärt der Oberkärntner Landwirt weiter.