Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Hektar

Auf dieser Weide will Bauer PV-Anlagen montieren

Kärnten
07.11.2025 14:01
Hier sollen Tiere grasen und Strom soll erzeugt werden.
Hier sollen Tiere grasen und Strom soll erzeugt werden.(Bild: Elisa Aschbacher)

Auf einer Fläche von mehreren Hektar will ein Landwirt in Treffenboden bei Gmünd Photovoltaik-Anlagen montieren. Damit will der Bauer die Weide doppelt nutzen. 

0 Kommentare

Photovoltaik-Anlagen sollen auf einer Weidefläche am Gmünder Sonnenplateau in der Ortschaft Treffenboden installiert werden. Bei der Fläche handelt es sich um eine Größe von drei bis vier Hektar, und die befindet sich direkt neben einem Umspannwerk.

Der Eigentümer habe bereits Interessenten für sein Vorhaben. „Es gibt mehrere Anbieter, weil die Fläche optimal gelegen ist. Die Sonneneinstrahlung auf diesem Platz ist einzigartig und das Umspannwerk befindet sich eben gleich daneben. Der Verpachtungsvertrag läuft auf 30 Jahre“, erzählt Landwirt Emmerich Preiml.

Weidefläche doppelt nutzen
Der Treffenbodener will die Wiese im zweifachen Sinne nutzen. „Meine Landwirtschaft mit Mutterkuhhaltung bleibt weiterhin bestehen. Eine reine Industriefläche soll es nicht werden. Sondern zwischen den PV-Anlagen sollen meine Tiere – Weidegänse, Schafe oder Rinder – grasen“, so Preiml.

Und so handelt es sich bei seinem Vorhaben um sogenannte Agri-Photovoltaik-Anlagen, die in der Kärntner Landwirtschaft immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Denn dabei wird eine Fläche gleich doppelt genutzt. „Damit kombiniere ich die Erzeugung von Solarstrom und die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen“, erklärt der Oberkärntner Landwirt weiter.

Neben der Fläche, wo die PV-Anlagen installiert werden sollen, befindet sich ein Umspannwerk.
Neben der Fläche, wo die PV-Anlagen installiert werden sollen, befindet sich ein Umspannwerk.(Bild: Elisa Aschbacher)

Gemeinde ist Vorhaben bekannt
Der Gemeinde ist das Vorhaben bekannt. „Aber detaillierte Projektunterlagen haben wir noch nicht am Tisch. Derzeit läuft die Vorprüfung einer Widmung. Wir wissen nicht, ob es sich um Agri-PV-Anlagen oder herkömmliche Solar-Anlagen handelt“, sagt Christian Rudiferia, der Amtsleiter von Gmünd.

Laut der Kärntner Photovoltaikanlagen-Verordnung „sind Agri-PV-Anlagen für die landwirtschaftliche Produktion im Intensivobstbau, Geflügelhaltung oder Fischzucht nicht widmungspflichtig“, heißt es. Aus diesem Grund will sich Emmerich Preiml eher auf Gänse spezialisieren.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
150.019 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
108.129 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.818 mal gelesen
Mehr Kärnten
Auf Hektar
Auf dieser Weide will Bauer PV-Anlagen montieren
Glühwein-Opening zieht
4500 Gäste! Neuer Weg der Wirte hat eingeschlagen
Gerda Fröhlich ist tot
Leidenschaftliche Festspielleiterin und Pionierin
Naked Lunch Comeback
Wenn Musik Hoffnung gibt, aber auch auf Tod blickt
Krone Plus Logo
Viel Selbstkritik
WAC-Ass Nico Wimmer: „Das nervt mich schon!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf