Braunbär „Backpack“ als Sieger von „Fat Bear“-Wahl

Rekordbeteiligung bei Abstimmung

Mehr als 103.000 Stimmen heimste der Sieger im Finale ein, für die zweitplatzierte Bärin gab es 98.000 Stimmen. Zum zwölften Mal veranstaltete der Park im Südwesten von Alaska die „Fat Bear Week“. 16 schwere Anwärter, zehn Weibchen und sechs männliche Braunbären, waren eine Woche lang um den kuriosen Titel im Rennen. Täglich wurden Kandidaten zur Abstimmung präsentiert. Insgesamt gingen mehr als 2,5 Millionen Stimmen aus über hundert Ländern ein, ein neuer Rekord.