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„Ultimativer Kämpfer“

Braunbär „Backpack“ als Sieger von „Fat Bear“-Wahl

Ausland
30.09.2026 10:44
„Back Pack“ hat die Abstimmung gewonnen – der Braunbär sei der „ultimative Kämpfer und ...
„Back Pack“ hat die Abstimmung gewonnen – der Braunbär sei der „ultimative Kämpfer und Champion“, erklärte der Katmai-Nationalpark(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer kuriosen Abstimmung in Kanada ist „Backpack“ zum fettesten Bär des Jahres gekürt worden. Der massige Braunbär Nr. 89 gewann die „Fat Bear“-Wahl des Katmai-Nationalparks, bei der 2,5 Millionen Stimmen aus über hundert Ländern eingingen.

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Als den „ultimativen Kämpfer und Champion“ stellte die Parkverwaltung im nördlichsten US-Staat am Dienstagabend (Ortszeit) auf der Online-Plattform „Explore.org“ den Sieger vor. Ein witziger Videoclip zeigt das wuchtige, 20 Jahre alte Männchen mit einem frisch gefangenen Lachs im Maul. In einer weiteren Szene reibt er seinen Rücken genüsslich an einem Baum, dazu wird eine Siegerkrone eingeblendet.

Rekordbeteiligung bei Abstimmung
Mehr als 103.000 Stimmen heimste der Sieger im Finale ein, für die zweitplatzierte Bärin gab es 98.000 Stimmen. Zum zwölften Mal veranstaltete der Park im Südwesten von Alaska die „Fat Bear Week“. 16 schwere Anwärter, zehn Weibchen und sechs männliche Braunbären, waren eine Woche lang um den kuriosen Titel im Rennen. Täglich wurden Kandidaten zur Abstimmung präsentiert. Insgesamt gingen mehr als 2,5 Millionen Stimmen aus über hundert Ländern ein, ein neuer Rekord.

Mit diesem Clip wird der Gewinner präsentiert:

So kam der Bär zu seinem Namen
Für „Backpack“ (auf Deutsch „Rucksack“) war es der erste Wettbewerb. Ranger schätzen sein Gewicht auf 450 bis 550 Kilogramm. Als Jungtier sei er beim Schwimmen oft auf den Rücken seiner Mutter „Holly“ geklettert, hieß es zur Erklärung seines Spitznamens. Das üppige Muttertier hatte 2019 den Siegertitel geholt.

Die achtjährige Bärin 910, die schon im vorigen Jahr bei den Wahlen mitmischte, ist die Tochter von „Beadnose“, die 2015 und 2018 zum Champion gekürt wurde. Beim Lachsfischen fällt 910 mit einer besonderen Kopfbewegung auf, wenn sie flink die Schnauze in die Luft hebt und den Kopf nach hinten wirft. Diese Marotte brachte ihr den Spitznamen „Dancing Queen“ ein.

Diese pelzigen Kandidaten standen bei der Abstimmung zur Auswahl:

Erstmals im Rennen war unter anderem eine über 20 Jahre alte Bärenmutter, die in diesem Sommer drei Jungtiere an ihrer Seite hatte. Eine jüngere Bärin mit dem Spitznamen „Marshmallow“ mischte mit, ebenso „Chunk“ (auf Deutsch „Klotz“), der massige Sieger von 2025, der aber schon nach einer Runde ausschied.

Über Webcams beim Fischfang zuschauen
Auf Webcams können Bären-Fans die Tiere beim Lachsfang beobachten. Auf Vorher-Nachher-Fotos ist zu erkennen, wie die nach dem Winterschlaf mageren Bären den Sommer über kräftig zunehmen. Sie brauchen diese Fettreserven, um die monatelange Winterruhe ohne Fressen zu überstehen.

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Mit dem kuriosen Wettbewerb will der Katmai-Park über das Ökosystem und den Lebensraum der mehr als 2000 Braunbären in der Region informieren und auf Gefahren für die Tiere aufmerksam machen, etwa durch den Klimawandel. Das Gebiet hat mit die größten Braunbär- und Lachsbestände der Welt.

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