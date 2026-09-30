„Hatten so viel Schnee wie schon lange nicht mehr“

Die Küche hier drüben ist sehr fleischlastig – wenn ich wieder daheim bin, freue ich mich auf einige Tage nur Vegetarisches“, sagt Marco Schwarz. Der am Montag seinen über vierwöchigen Chile-Block beendete. Und meinte: „Ich bin super happy mit dem Trainingslager, bin über jeden Tag auf Schnee froh – aber jetzt wurde es Zeit, dass es in die Heimat geht.“