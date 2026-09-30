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„Hatten so viel Schnee wie schon lange nicht mehr“

Ski Alpin
30.09.2026 05:30
Marco Schwarz ist zuversichtlich für den anstehenden Ski-Winter.
Marco Schwarz ist zuversichtlich für den anstehenden Ski-Winter.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Marco Schwarz blickt auf die Zeit in Chile zurück. Der Kärntner fühlte sich speziell auf den Speed-Pisten richtig wohl. Und auch als Barista war „Blacky“ gefragt.

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Die Küche hier drüben ist sehr fleischlastig – wenn ich wieder daheim bin, freue ich mich auf einige Tage nur Vegetarisches“, sagt Marco Schwarz. Der am Montag seinen über vierwöchigen Chile-Block beendete. Und meinte: „Ich bin super happy mit dem Trainingslager, bin über jeden Tag auf Schnee froh – aber jetzt wurde es Zeit, dass es in die Heimat geht.“

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