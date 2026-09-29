Apfelernte: „Sollten einen Teil verrecken lassen!“

Fallbeispiel 2: Streuobstäpfel

Auch bei Äpfeln von Streuobstwiesen schaut es vielerorts nicht besser aus. Zwar können ältere Bäume mit tiefreichenden Wurzelsystemen auch längere Trockenperioden besser überstehen. Doch bei zunehmender Hitze und fehlenden Niederschlägen geraten auch sie an ihre Grenzen. Außerdem gibt es noch viele andere Einflussfaktoren, die Obstbauern nicht in der Hand haben. „Etwa den Frost und Hagel im Mai oder den Schädlingsbefall durch Ohrwürmer“, sagt etwa Jürgen Seldte vom „Sonnenhof Seldte“ in Stinatz. Er bewirtschaftet 17 Hektar und rechnet mit Einbußen von 40 Prozent.