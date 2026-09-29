Missgeschick führte zu Hauptbahnhof-Evakuierung

Nur einzelne Züge aus dem Oberland konnten während dieser Zeit den Hauptbahnhof ansteuern und an den Stützgleisen 21 und 22 halten. Andere Züge – insbesondere jene aus dem Unterland kommend – mussten die Sperre abwarten. Viele Passagiere mussten oder konnten bei der Haltestelle Messehalle aussteigen. Nach Beendigung der Sperre lief der Zugverkehr wieder an.