„Murks“: Kunasek mit scharfer Kritik an Minister

Stopp-Taste drücken

„Wenn dem Innenminister unsere Sicherheit tatsächlich ein Anliegen ist und er hinter unseren Polizisten steht, dann stoppt er diese Polizeireform auf der Stelle“, schickt er Gerhard Karner nette Grüße über den Semmering. Davor hatte ja bereits Kunaseks Amtskollege und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) appelliert, bei der Reform die Stopp-Taste zu drücken.