Machen Deutsche uns jetzt das Schnitzel streitig?

Panier-Technik schon 1691 beschrieben

Wie die deutsche „Bild“ berichtet, finden sich entsprechende Hinweise bereits in historischen deutschen Kochbüchern. Im „Vollständigen Nürnbergischen Kochbuch“ von 1691 werden demnach Geflügel und Fisch beschrieben, die mit einer Mischung aus Semmelbröseln und Mehl umhüllt und anschließend in Schmalz ausgebacken wurden. Von einem Schnitzel war damals allerdings noch nicht die Rede.