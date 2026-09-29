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„California High School“-Star Dennis Haskins tot

Society International
29.09.2026 15:39
Trauer um Dennis Haskins: Berühmt wurde er aber vor allem mit seiner Rolle als stets genervter, ...
Trauer um Dennis Haskins: Berühmt wurde er aber vor allem mit seiner Rolle als stets genervter, aber auch wohlmeinender Schuldirektor Richard Belding in der Serie „California High School“.(Bild: APA-Images / Everett Collection / ©NBC)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Schauspieler Dennis Haskins ist tot. Bekannt wurde er mit seiner Rolle als Schuldirektor in der Serie „Saved by the Bell“ (deutscher Titel: „California High School“). 

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Haskins sei im Alter von 75 Jahren in Kalifornien gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend. Bei Haskins war schon vor einigen Jahren die Nervensystemerkrankung Parkinson diagnostiziert worden.

Bei Haskins war schon vor einigen Jahren die Nervensystemerkrankung Parkinson diagnostiziert ...
Bei Haskins war schon vor einigen Jahren die Nervensystemerkrankung Parkinson diagnostiziert worden.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Der 1950 im US-Bundesstaat Tennessee geborene Haskins hatte zahlreiche Rollen in Filmen und Serien. Berühmt wurde er aber vor allem mit seiner Rolle als stets genervter, aber auch wohlmeinender Schuldirektor Richard Belding in der Serie „California High School“. Diese war auch in Österreich in den 90er Jahren erfolgreich.

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