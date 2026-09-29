Mark Keller lobt Abnehm-Erfolg von Martina Reuter

Und fuhr voller Bewunderung fort: „Was du gemacht hast aus deinem Körper, ist unglaublich beispiellos.“ Reuter sei ein Vorbild für „viele, viele Frauen“, so Keller: „Es ist echt schön zu sehen, wenn man wirklich was will, dass man alles erreichen kann.“ Denn: „Sport ist die beste Medizin“, ist er sich sicher.