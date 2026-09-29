Mark Keller lobt Abnehm-Erfolg von Martina Reuter

Unglaubliche 60 Kilo hat Martina Reuter zuletzt abgenommen – und nicht nur das! Sie hat sich auch jede Menge Muckis antrainiert. Ein riesengroßer Erfolg, der nicht unbemerkt bleibt ...
Nicht nur auf Instagram präsentiert Martina Reuter gerne ihre Muskeln, sondern auch auf Bodybuilding-Wettbewerben. Und das mit Erfolg! Zuletzt konnte sie bei den österreichischen Meisterschaften gleich mehrere Medaillen abstauben.
Doch sich auf dem Erfolg ausruhen, das kommt für die Moderatorin nicht infrage: Sie hat ihr neues Ziel schon längst im Blick – die Arnold Classics in im US-Bundesstaat Ohio.
„Vorbild für viele, viele Frauen“
Bevor es bei dem Bodybuilding-Wettbewerb in den USA aber auf die Bühne geht, hat sich ein Star als echter Reuter-Fan geoutet: „Bergdoktor“-Darsteller Mark Keller!
Sehen Sie hier Mark Kellers Grußbotschaft an Martina Reuter:
Der schickte Reuter eine persönliche Grußbotschaft, die diese auf ihrem eigenen Instagram-Profil veröffentlichte. „Martina, ich wünsch‘ dir alles, alles Liebe für deine Wettkämpfe“, feuerte Keller die Moderatorin an.
Und fuhr voller Bewunderung fort: „Was du gemacht hast aus deinem Körper, ist unglaublich beispiellos.“ Reuter sei ein Vorbild für „viele, viele Frauen“, so Keller: „Es ist echt schön zu sehen, wenn man wirklich was will, dass man alles erreichen kann.“ Denn: „Sport ist die beste Medizin“, ist er sich sicher.
„Gib weiter Gas!“
Für Reuters bevorstehende Wettkämpfe hat der „Bergdoktor“-Star abschließend einen guten Ratschlag für Reuter: „Gib weiter Gas und hol dir alle Titel in Amerika.“ Und selbst, wenn das nicht klappt, dann soll die Moderatorin nicht traurig sein, denn: „Am Ende zählt eh nur das kleine Glück.“
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