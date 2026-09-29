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„Beispiellos!“

Mark Keller lobt Abnehm-Erfolg von Martina Reuter

Adabei Österreich
29.09.2026 15:26
Martina Reuter lässt nicht nur auf Instagram ihre Muskeln spielen, sondern auch bei ...
Martina Reuter lässt nicht nur auf Instagram ihre Muskeln spielen, sondern auch bei Bodybuilding-Wettbewerben. Vor dem nächsten Wettkampf in den USA bekam sie nun Zuspruch von „Bergdoktor“-Star Mark Keller.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/reuter_martina_official, APA-Images / Action Press / AEDT)
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Von krone.at

Unglaubliche 60 Kilo hat Martina Reuter zuletzt abgenommen – und nicht nur das! Sie hat sich auch jede Menge Muckis antrainiert. Ein riesengroßer Erfolg, der nicht unbemerkt bleibt ...

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Nicht nur auf Instagram präsentiert Martina Reuter gerne ihre Muskeln, sondern auch auf Bodybuilding-Wettbewerben. Und das mit Erfolg! Zuletzt konnte sie bei den österreichischen Meisterschaften gleich mehrere Medaillen abstauben. 

Doch sich auf dem Erfolg ausruhen, das kommt für die Moderatorin nicht infrage: Sie hat ihr neues Ziel schon längst im Blick – die Arnold Classics in im US-Bundesstaat Ohio.

„Vorbild für viele, viele Frauen“
Bevor es bei dem Bodybuilding-Wettbewerb in den USA aber auf die Bühne geht, hat sich ein Star als echter Reuter-Fan geoutet: „Bergdoktor“-Darsteller Mark Keller!

Sehen Sie hier Mark Kellers Grußbotschaft an Martina Reuter:

Der schickte Reuter eine persönliche Grußbotschaft, die diese auf ihrem eigenen Instagram-Profil veröffentlichte. „Martina, ich wünsch‘ dir alles, alles Liebe für deine Wettkämpfe“, feuerte Keller die Moderatorin an. 

Und fuhr voller Bewunderung fort: „Was du gemacht hast aus deinem Körper, ist unglaublich beispiellos.“ Reuter sei ein Vorbild für „viele, viele Frauen“, so Keller: „Es ist echt schön zu sehen, wenn man wirklich was will, dass man alles erreichen kann.“ Denn: „Sport ist die beste Medizin“, ist er sich sicher.

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„Gib weiter Gas!“
Für Reuters bevorstehende Wettkämpfe hat der „Bergdoktor“-Star abschließend einen guten Ratschlag für Reuter: „Gib weiter Gas und hol dir alle Titel in Amerika.“ Und selbst, wenn das nicht klappt, dann soll die Moderatorin nicht traurig sein, denn: „Am Ende zählt eh nur das kleine Glück.“

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