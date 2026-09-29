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Tochter postet Foto

Ganz viel Liebe für demenzkranken Bruce Willis!

Society International
29.09.2026 15:26
Ein Foto, das berührt, veröffentlicht von Tochter Tallulah, die ihren Papa Bruce Willis einen ...
Ein Foto, das berührt, veröffentlicht von Tochter Tallulah, die ihren Papa Bruce Willis einen Kuss auf den kahlen Kopf drückt.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/buuski)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Zustand von Hollywood-Legende Bruce Willis, der mittlerweile 71 Jahre alt ist, bewegt seit Jahren die ganze Welt. Der Action-Star leidet an einer schweren Form von Demenz (frontotemporale Demenz) und hat sich aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen. Doch jetzt zeigt seine Tochter Tallulah einen wunderschönen, ganz privaten Moment!

 

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Auf Instagram postete die 32-jährige Künstlerin, deren Mutter Willis‘  Ex-Frau Demi Moore (63) ist, ein neues Vater-Tochter-Foto. Entstanden in einem Moment voller Liebe. Darauf zu sehen: Tallulah umfasst den Kopf ihres Vaters mit beiden Händen und drückt ihm einen Kuss auf seinen kahlen Kopf. Der Hollywoodstar genießt die Berührung und Zuwendung sichtlich.“ 

„Bedingungslose Liebe“
Dazu schrieb sie selbst schlicht: „So süß.“ Ihren Followern ging bei diesem Anblick das Herz über. Viele schriebe ihr in die Kommentare, dass sie die Liebe spüren, die in diesem Moment eingefangen wurde.  Ein Follower bringt es auf den Punkt: „Bedingungslose Liebe – genau das sieht man hier!“

Bei Hochzeit dabei
Erst vor wenigen Wochen feierte Tallulah ihre Traumhochzeit mit dem Musiker Justin Acee. Auch dort war Bruce Willis an ihrer Seite. Ein unbezahlbarer Augenblick für die ganze Familie.

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Fortschreitende Form der Demenz
Vor einigen Jahren machte die Familie des ehemaligen Action-Stars bekannt, dass er an Frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankt ist. Das ist eine schnell fortschreitende Form von Demenz. Wegen der Erkrankung lebt Bruce Willis nicht bei seiner Familie und ist auf Pflege angewiesen. 

Der Schauspieler hat fünf Töchter. Aus seiner Ehe mit Demi Moore stammen Rumer, Scout und Tallulah Willis. Mit seiner Frau Emma Heming Willis hat er die Töchter Mabel Ray und Evelyn Penn Willis.

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