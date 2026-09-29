Ganz viel Liebe für demenzkranken Bruce Willis!

„Bedingungslose Liebe“

Dazu schrieb sie selbst schlicht: „So süß.“ Ihren Followern ging bei diesem Anblick das Herz über. Viele schriebe ihr in die Kommentare, dass sie die Liebe spüren, die in diesem Moment eingefangen wurde. Ein Follower bringt es auf den Punkt: „Bedingungslose Liebe – genau das sieht man hier!“