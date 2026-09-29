„Brauche wen, der mir sagen kann, wo es langgeht“

Mitte März kehrte der Tennegauer Matthias Walkner nach seinem schweren Unfall 2023 in die Rallye-Raid-WM zurück. Seitdem ist er statt auf zwei auf vier Rädern unterwegs. Beim vierten WM-Lauf in Marokko, dem letzten Test vor der Dakar, startet der 40-Jährige mit einem neuen Team und Co-Piloten. Mit der „Krone“ sprach Walkner über die Hintergründe des Teamwechsels.