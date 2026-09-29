„Brauche wen, der mir sagen kann, wo es langgeht“

Mitte März kehrte der Tennegauer Matthias Walkner nach seinem schweren Unfall 2023 in die Rallye-Raid-WM zurück. Seitdem ist er statt auf zwei auf vier Rädern unterwegs. Beim vierten WM-Lauf in Marokko, dem letzten Test vor der Dakar, startet der 40-Jährige mit einem neuen Team und Co-Piloten. Mit der „Krone“ sprach Walkner über die Hintergründe des Teamwechsels.
„Wie hoch will ich sitzen, wie muss der Sitz eingestellt sein?“ Fragen, an die sich Matthias Walkner erst gewöhnen musste. Denn: „Beim Motorrad gibt es nur eine Position.“ Für den 40-Jährigen ist es der dritte Start bei einem WM-Rennen auf vier Rädern.
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