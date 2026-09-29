Rapids Bolla verletzt – jetzt ist die Diagnose da!

Der ungarische Verband teilte mit: „Die Verletzung, die sich Bolla Bendeguz beim gestrigen Spiel zugezogen hat, ist nicht so schwerwiegend, wie es nach dem Foul zunächst den Anschein hatte. Die Untersuchungen am Dienstagmorgen ergaben, dass er lediglich eine Prellung am Knöchel und eine Verstauchung erlitten hat.“