Rapids Bolla verletzt – jetzt ist die Diagnose da!

Rapid-Verteidiger Bendeguz Bolla musste im Nations-League-Spiel zwischen Ungarn und Nordirland bereits in der ersten Hälfte mit der Trage vom Platz gebracht werden. Nun steht die Diagnose fest, die deutlich glimpflicher ausfällt als zunächst befürchtet.
Der ungarische Verband teilte mit: „Die Verletzung, die sich Bolla Bendeguz beim gestrigen Spiel zugezogen hat, ist nicht so schwerwiegend, wie es nach dem Foul zunächst den Anschein hatte. Die Untersuchungen am Dienstagmorgen ergaben, dass er lediglich eine Prellung am Knöchel und eine Verstauchung erlitten hat.“
Leichte Entwarnung
Damit dürfte der Rapid-Leistungsträger nicht länger ausfallen. Wann Bolla wieder auf dem Platz stehen kann, ist derzeit allerdings noch offen.
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