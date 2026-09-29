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Schauriges Spektakel

Draculas Rückkehr auf die Ritterburg Lockenhaus

Burgenland
29.09.2026 14:00
Schaurig-schönes Spektakel: Thomas Koziol sorgt als Prinz Vlad Dracul gemeinsam mit seinem ...
Schaurig-schönes Spektakel: Thomas Koziol sorgt als Prinz Vlad Dracul gemeinsam mit seinem Ensemble für spannende Theatermomente, Gänsehaut und eine gehörige Portion Grusel.(Bild: Thomas Koziol)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Wenn die Dunkelheit über die Burg Lockenhaus hereinbricht, beginnt ein Theaterspektakel voller Schrecken, Blut und Leidenschaft. Seit 13 Jahren gehört Graf Dracula auf der Burg Lockenhaus zum Oktober wie die Gänsehaut zum Grusel.

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Am Freitag feiert die diesjährige Inszenierung Premiere und Thomas Koziol steckt mit seinem Ensemble derzeit mitten in den letzten Proben. Koziol ist dabei gleich in mehrfacher Funktion im Einsatz: Er zeichnet für Buch und Regie verantwortlich und schlüpft selbst als Prinz Vlad Dracula in die Hauptrolle.

Atemberaubende Szenen entführen die Zuschauer auf eine interaktive Reise durch die Ritterburg ...
Atemberaubende Szenen entführen die Zuschauer auf eine interaktive Reise durch die Ritterburg Lockenhaus.(Bild: Ritterburg Lockenhaus)

Heuer wartet das Eventtheater zudem mit einer teilweisen Neubesetzung auf. Für Koziol ist das eine willkommene Gelegenheit, die Inszenierung weiterzuentwickeln: „Neue Schauspieler bringen neue Ideen mit.“ Dadurch bekommt das Stück heuer eine etwas andere Note, mit einer Prise mehr Humor und einem Augenzwinkern, ohne dabei den schaurigen Charakter der Geschichte zu verlieren.

Neue Szenen mit einer Prise Humor sollen ebenfalls für Unterhaltung sorgen.
Neue Szenen mit einer Prise Humor sollen ebenfalls für Unterhaltung sorgen.(Bild: Thomas Koziol)

In drei Akten wandern die Besucher durch die Burg und werden unmittelbar Teil der Jagd auf den berühmtesten Vampir der Literaturgeschichte. Dunkle Gemäuer, pyrotechnische Effekte und interaktive Szenen sorgen für Gänsehaut. Noch bis Ende Oktober heißt es in Lockenhaus: Vorhang auf für Dracula!

Wer sich selbst auf die schaurige Reise begeben möchte, hat dazu noch bis Oktober an folgenden Tagen die Gelegenheit: 

  • Sa. 3.10.2026

  • Fr. 9.10. & Sa. 10.10.2026

  • Fr. 16.10. & Sa. 17.10.2026

  • Fr. 23.10. & Sa. 24.10.26 & So. 25.10.2026

  • Fr. 30.10.2026

  • Sa. 31.10.2026 Halloween Vorstellung mit Abschluss-Ensemble-Party

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