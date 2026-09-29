Draculas Rückkehr auf die Ritterburg Lockenhaus

Heuer wartet das Eventtheater zudem mit einer teilweisen Neubesetzung auf. Für Koziol ist das eine willkommene Gelegenheit, die Inszenierung weiterzuentwickeln: „Neue Schauspieler bringen neue Ideen mit.“ Dadurch bekommt das Stück heuer eine etwas andere Note, mit einer Prise mehr Humor und einem Augenzwinkern, ohne dabei den schaurigen Charakter der Geschichte zu verlieren.