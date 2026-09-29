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Wärmeres Klima

Oliven, Granatäpfel und Datteln für die Zukunft

Burgenland
29.09.2026 11:00
Altbekannte Bäume sterben durch die Hitze. Granatäpfel, wie hier in Gols überleben auch unsere ...
Altbekannte Bäume sterben durch die Hitze. Granatäpfel, wie hier in Gols überleben auch unsere Winter. Stockinger sieht sie als Obst der Zukunft.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Es wird heißer, das Klima ändert sich. Zeit auch neue Pflanzen „einzuladen“. Wolf Stockinger und Thomas Amersberger sind dafür bekannt den „New Pannonian Style entwickelt zu haben. Sie haben Tipps, wie man seinen Garten hitzefit macht. 

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Wolf Stockinger und Thomas Amersberger pflanzen trockenheitsresistente Pflanzen aus dem In- und Ausland in einer perfekten Symbiose. Den Waldgarten von Barbara Thüringer aus Gols, sie arbeitet mit den beiden zusammen, betitelt Stockinger als den „Ferrari urbaner Gartengestaltung“. „Hier schützen sich Pflanzen gegenseitig und kühlen wie Bio-Klimaanlagen die Umgebung“, weiß Stockinger. Ein Tipp: Hat man junge Bäume und Sträucher, sie regelmäßig mit dem Rasengutschnitt, der ohnehin anfällt, mulchen. „Das spart 50 bis 70 Prozent Gießarbeit“, so der „ZauberGärtner“.

Viele heimische Bäume überleben die Hitze nicht.
Viele heimische Bäume überleben die Hitze nicht.(Bild: Wolf Stockinger)

Essenziell notwendig ist es, die richtige Pflanze für ihren angepassten Standort auszuwählen und auch Faktoren wie Wind, Sonnenreflexion an Gebäuden, u.v.m. zu beachten. Vor allem heimische Bäume könnten in Zukunft mehr und mehr verschwinden. Obstbäume, wie Zwetschken oder Äpfel vertragen Trockenheit kaum, diese sollten nur noch an feuchtere Stellen gepflanzt werden.

Marillen wären an sich trockenheitsverträglich, fallen aber durch frühen Austrieb immer häufiger Märzfrösten zum Opfer und der Pilz Monilia befällt das Holz immer hartnäckiger. Für ihn sind die ohnehin immer häufiger gepflanzten Oliven eine gute Zukunftspflanze. „Sie sind zwar botanisch gesehen Obst, werden aber als Gemüse verwendet“, so Stockinger. Ansonsten ist für ihn der Granatapfelbaum ein Zukunftsbaum. Auch die chinesische Dattel ist empfehlenswert. Sie erfreut im Juli mit ihren tausenden Blüten auch die Bienen.

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