Oliven, Granatäpfel und Datteln für die Zukunft

Es wird heißer, das Klima ändert sich. Zeit auch neue Pflanzen „einzuladen“. Wolf Stockinger und Thomas Amersberger sind dafür bekannt den „New Pannonian Style entwickelt zu haben. Sie haben Tipps, wie man seinen Garten hitzefit macht.
Wolf Stockinger und Thomas Amersberger pflanzen trockenheitsresistente Pflanzen aus dem In- und Ausland in einer perfekten Symbiose. Den Waldgarten von Barbara Thüringer aus Gols, sie arbeitet mit den beiden zusammen, betitelt Stockinger als den „Ferrari urbaner Gartengestaltung“. „Hier schützen sich Pflanzen gegenseitig und kühlen wie Bio-Klimaanlagen die Umgebung“, weiß Stockinger. Ein Tipp: Hat man junge Bäume und Sträucher, sie regelmäßig mit dem Rasengutschnitt, der ohnehin anfällt, mulchen. „Das spart 50 bis 70 Prozent Gießarbeit“, so der „ZauberGärtner“.
Essenziell notwendig ist es, die richtige Pflanze für ihren angepassten Standort auszuwählen und auch Faktoren wie Wind, Sonnenreflexion an Gebäuden, u.v.m. zu beachten. Vor allem heimische Bäume könnten in Zukunft mehr und mehr verschwinden. Obstbäume, wie Zwetschken oder Äpfel vertragen Trockenheit kaum, diese sollten nur noch an feuchtere Stellen gepflanzt werden.
Marillen wären an sich trockenheitsverträglich, fallen aber durch frühen Austrieb immer häufiger Märzfrösten zum Opfer und der Pilz Monilia befällt das Holz immer hartnäckiger. Für ihn sind die ohnehin immer häufiger gepflanzten Oliven eine gute Zukunftspflanze. „Sie sind zwar botanisch gesehen Obst, werden aber als Gemüse verwendet“, so Stockinger. Ansonsten ist für ihn der Granatapfelbaum ein Zukunftsbaum. Auch die chinesische Dattel ist empfehlenswert. Sie erfreut im Juli mit ihren tausenden Blüten auch die Bienen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.