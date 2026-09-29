Oliven, Granatäpfel und Datteln für die Zukunft

Marillen wären an sich trockenheitsverträglich, fallen aber durch frühen Austrieb immer häufiger Märzfrösten zum Opfer und der Pilz Monilia befällt das Holz immer hartnäckiger. Für ihn sind die ohnehin immer häufiger gepflanzten Oliven eine gute Zukunftspflanze. „Sie sind zwar botanisch gesehen Obst, werden aber als Gemüse verwendet“, so Stockinger. Ansonsten ist für ihn der Granatapfelbaum ein Zukunftsbaum. Auch die chinesische Dattel ist empfehlenswert. Sie erfreut im Juli mit ihren tausenden Blüten auch die Bienen.