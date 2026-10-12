Auch wegen KI: Immer mehr unverletzt in Bergnot

Die Berge sind nicht mehr dieselben wie früher. Gletscher ziehen sich zurück, Wege werden durch Extremwetter beschädigt, das Steinschlag- und Murenrisiko steigt. Gleichzeitig zieht es immer mehr Menschen in die Alpen – mit Unterstützung von KI. Die Folge: Immer mehr unverletzte Wanderer müssen gerettet werden.