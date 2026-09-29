Baustart für Kröten-Tunnel

Nun ist eine Lösung in Sicht: Am Montag war Spatenstich für eine neue Amphibienschutzanlage. Insgesamt fünf Tunneldurchlässe zwischen dem Kreisverkehr Marswiese bis zum Parkplatz des Restaurant Klee am Hanslteich werden errichtet. Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) hatte den Bau bereits im Februar zugesagt. Am Schottenhof in Penzing ist laut VGT eine ähnliche Schutzanlage fast fertiggestellt. Finanziert weren die Tunnel mittels EU-Geldern. Auch Reptilien, Kleinsäuger und andere Wildtiere wie Füchse und Dachse sollen von dem Projekt profitieren.