Fremder durchwühlt Auto – und greift Polizei an

Dreister Zwischenfall am Montag in Wien-Penzing: Ein Mann soll sich in ein fremdes Auto gesetzt und dort das Handschuhfach durchwühlt haben. Als die Polizei eintraf, saß der 42-Jährige noch im Wagen. Bei seiner Festnahme eskalierte die Situation.
Eigentlich wollte ein Wiener am Montagnachmittag nur seine Einkäufe nach Hause bringen. Gegen 17 Uhr stellte er sein Fahrzeug in der Karl-Bekehrty-Straße im 14. Bezirk ab und trug seine Sachen in die Wohnung.
Als er kurz darauf zu seinem Wagen zurückkehrte, traute er seinen Augen kaum: Ein ihm völlig unbekannter Mann befand sich im Inneren des Autos und durchsuchte laut Polizei gerade das Handschuhfach. Der Zeuge reagierte sofort und verständigte die Exekutive.
Verdächtiger zur Ausreise verpflichtet
Als die Beamten wenig später eintrafen, war der Verdächtige noch immer im Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle kam zudem heraus, dass gegen den 42-jährigen syrischen Staatsbürger bereits eine Verpflichtung zur Ausreise sowie ein Festnahmeauftrag bestanden.
Danach wurde die Situation zunehmend hitzig. Der Mann zeigte sich demnach immer unkooperativer und soll schließlich versucht haben, mit seiner Gürtelschnalle auf die einschreitenden Beamten einzuschlagen. Die Polizisten konnten den 42-Jährigen schließlich unter Einsatz von Körperkraft festnehmen. Weitere Ermittlungen laufen.
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