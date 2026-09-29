Fremder durchwühlt Auto – und greift Polizei an

Verdächtiger zur Ausreise verpflichtet

Als die Beamten wenig später eintrafen, war der Verdächtige noch immer im Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle kam zudem heraus, dass gegen den 42-jährigen syrischen Staatsbürger bereits eine Verpflichtung zur Ausreise sowie ein Festnahmeauftrag bestanden.

Danach wurde die Situation zunehmend hitzig. Der Mann zeigte sich demnach immer unkooperativer und soll schließlich versucht haben, mit seiner Gürtelschnalle auf die einschreitenden Beamten einzuschlagen. Die Polizisten konnten den 42-Jährigen schließlich unter Einsatz von Körperkraft festnehmen. Weitere Ermittlungen laufen.