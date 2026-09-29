Motorrad erfasst Fußgängerin (78) – tot

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montagabend in Wien-Favoriten ereignet. Eine 78-jährige Fußgängerin wollte gerade die Straße überqueren, als sie von einem Motorrad erwischt wurde. Für die Pensionistin kam jede Hilfe zu spät.
Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf der Raxstraße. Laut Polizei war ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad in Richtung Grenzackerstraße unterwegs und wechselte gerade den Fahrstreifen. Zur selben Zeit überquerte die 78-Jährige die Fahrbahn von links nach rechts.
Zufälliger Rettungsdienst bei Unfallstelle
Dabei kam es zum tödlichen Zusammenstoß. Ein zufällig anwesender Rettungsdienst eilte sofort zum Unfall und leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Auch ein Notarzt kämpfte um das Leben der Fußgängerin. Für die 78-Jährige gab es jedoch keine Rettung mehr. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die näheren Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen.
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