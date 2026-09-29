Motorrad erfasst Fußgängerin (78) – tot

Zufälliger Rettungsdienst bei Unfallstelle

Dabei kam es zum tödlichen Zusammenstoß. Ein zufällig anwesender Rettungsdienst eilte sofort zum Unfall und leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Auch ein Notarzt kämpfte um das Leben der Fußgängerin. Für die 78-Jährige gab es jedoch keine Rettung mehr. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die näheren Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen.