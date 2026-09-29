Gesuchter Häftling wählte ein schlechtes Versteck

Just bei der Verübung der nächsten Straftat hat ein flüchtiger Häftling am Montag in Wien die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen und so die Polizei auf seine Spur gebracht. Der 23-Jährige war beim Drogenhandel gesehen worden, versuchte dann, den alarmierten Beamten zu entkommen. Das danach folgende Versteckspiel sollte der Verdächtige verlieren ...
Passanten hatten gegen Mittag beim Keplerplatzes in Favoriten den Drogenhandel beobachtet und daraufhin die Polizei alarmiert. Sie konnten eine gute Personenbeschreibung des Verdächtigen abgeben, wenig später erkannten Beamte der Bereitschaftseinheit den Verdächtigen auf der Straße wieder.
In Stiegenhaus verschwunden
Schon als er die Polizisten bemerkte, gab der Mann Fersengeld – aus gutem Grund, wie sich bald herausstellen sollte. Die Jagd zog sich über mehrere Straßenzüge, ehe der Mann in einem Stiegenhaus verschwand. Letztlich wählte der Verdächtige einen Balkon als Versteck – doch im Zuge der Fahndung entdeckten die Polizisten ihn schlussendlich doch.
„Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem 23-jährigen Staatenlos um einen nicht zurückgekehrten Strafgefangenen handelte“, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Mann wurde festgenommen und in die zuständige Justizanstalt zurückgebracht.
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