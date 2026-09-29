Gesuchter Häftling wählte ein schlechtes Versteck

Just bei der Verübung der nächsten Straftat hat ein flüchtiger Häftling am Montag in Wien die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen und so die Polizei auf seine Spur gebracht. Der 23-Jährige war beim Drogenhandel gesehen worden, versuchte dann, den alarmierten Beamten zu entkommen. Das danach folgende Versteckspiel sollte der Verdächtige verlieren ...