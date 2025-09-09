Umstrittene Wiener Ortstaxe nach Kritik verschoben

Die ursprünglich für 1. Dezember angekündigte Verteuerung wird verschoben und in zwei Schritten eingeführt. Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) spricht von einer „fairen Lösung“: „Wir haben im Dialog eine faire Lösung gefunden, von der besonders bereits gebuchte Reisen profitieren. Das erleichtert die Umsetzung der Regelung für die Unternehmen, gerade in Hinblick auf den Kongresstourismus oder den Eurovision Song Contest. Verlässlichkeit und Vertragstreue sind unantastbare Grundpfeiler, die den Wirtschafts- und Tourismusstandort Wien sichern.“ Die Erhöhung falle geringer aus als ursprünglich geplant.