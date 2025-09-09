Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Budgetsanierung

Umstrittene Wiener Ortstaxe nach Kritik verschoben

Wien
09.09.2025 14:19
Nach heftiger Kritik von Hotellerie und Wirtschaft reagiert Finanzstadträtin Barbara Novak und ...
Nach heftiger Kritik von Hotellerie und Wirtschaft reagiert Finanzstadträtin Barbara Novak und verschiebt die angekündigte Erhöhung der Ortstaxe.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Nach massiver Kritik bremst Wien die Erhöhung der Ortstaxe: Statt bereits heuer zu steigen, kommt sie erst ab 1. Juli 2026 – zunächst auf 5 Prozent, ein Jahr später auf 8 Prozent. Außerdem soll die Abrechnung vereinfacht werden. Damit fällt die erste – eben erst vorgestellte – Maßnahme zur Sanierung des angespannten Wiener Budgets.

0 Kommentare

Die ursprünglich für 1. Dezember angekündigte Verteuerung wird verschoben und in zwei Schritten eingeführt. Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) spricht von einer „fairen Lösung“: „Wir haben im Dialog eine faire Lösung gefunden, von der besonders bereits gebuchte Reisen profitieren. Das erleichtert die Umsetzung der Regelung für die Unternehmen, gerade in Hinblick auf den Kongresstourismus oder den Eurovision Song Contest. Verlässlichkeit und Vertragstreue sind unantastbare Grundpfeiler, die den Wirtschafts- und Tourismusstandort Wien sichern.“ Die Erhöhung falle geringer aus als ursprünglich geplant.

Dem jetzigen Rückzieher sei eine Krisensitzung zwischen Wirtschaft, Hotellerie und Rathaus vorausgegangen. Unterm Strich steht ein Stufenmodell statt eines Schnellschusses: Fünf Prozent ab 1. Juli 2026, acht Prozent ab 1. Juli 2027 – mit dem Versprechen, Planungssicherheit und Gästefreundlichkeit unter einen Hut zu bringen.

Freude bei Tourismusbranche
Die Tourismusbranche verbucht den Schritt als Sieg der Vernunft. Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien, sagt: „Das Wichtigste ist, dass die kommende Wintersaison gerettet ist und die Wiener Hoteliers nicht auf den Kosten für die Ortstaxen-Erhöhung sitzen bleiben. So haben wir nun eine Planbarkeit erreicht.“ Durch den vereinbarten Stufenplan bleibe Wien international wettbewerbsfähig – vorausgesetzt, zusätzliche Mittel fließen sichtbar in die Attraktivität des Reiseziels.

Lob vom Koalitionspartner
Rückenwind kommt auch aus der Politik. NEOS-Landtagsabgeordneter Markus Ornig spricht von einer „guten Lösung“, weil „jeder seinen Beitrag leistet“ und der Schritt direkt zur Budgetkonsolidierung beitrage. Alexander Ipp, Vizepräsident der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV), nennt das Ergebnis „herzeigbar“: Es gebe nun „Wertschätzungs-Verständnis“ auf beiden Seiten; eine frühere, stärkere Belastung wäre den Betrieben „zu viel gewesen“.

Lesen Sie auch:
Der Song Contest könnte in Wien die Sonn- und Feiertagsöffnung für Geschäftsbetreiber ...
„Wertschöpfung“
Bringt Song Contest in Wien die Sonntagsöffnung?
31.08.2025
Kurz nach Bekanntgabe
ESC: Hotelpreise in Wien steigen bereits rasant
20.08.2025

Einnahmen wichtig für Haushalt
Novak unterstreicht, warum die Einnahmen aus der Ortstaxe für Wien zentral sind: „Mehr als 80 Prozent unserer Übernachtungsgäste kommen aus dem Ausland. Auch Touristen müssen einen Beitrag leisten, da die Kosten für Infrastruktur und Service gestiegen sind.“ Finanziert würden damit unter anderem Oberflächengestaltungen vor Hotels, Grünräume, öffentlicher Verkehr sowie Kulturangebote und die Servicierung der Kongressstadt Wien. Parallel dazu sollen Abrechnung und Verfahren entbürokratisiert werden – mit Blick auf modernisierte, digitalisierte Hotel-Systeme.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
14° / 25°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
12° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.800 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
157.884 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.710 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2127 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1859 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1706 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Wien
Phantom auf der Flucht
Messerattacke: „Dachten an Situation wie in Graz“
Budgetsanierung
Umstrittene Wiener Ortstaxe nach Kritik verschoben
60 LKW in Innenstadt
Große Protestfahrt wird Wiens Verkehr lahmlegen
Mit Fahrrad unterwegs
Crash in Wiener City: Frau kämpft um Überleben
Täter auf der Flucht
16-Jährige mit Stichwunden in Schule gefunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf