Ungarn: Zwei Ex-Minister aus Orbán-Ära verhaftet

Hankó wies alle Vorwürfe zurück. Sein Verteidiger Gábor Tóth berichtete gegenüber dem Portal „Telex“, dass sein Mandant im Sinne weiterer Verfahrensmaßnahmen von Budapest nach Kecskemét gebracht worden sei. Die Staatsanwaltschaft des Komitats Bács-Kiskun hat den Verdächtigten bereits verhört. In den vergangenen Monaten war es in der NKA-Causa zu mehreren Festnahmen gekommen – darunter der ehemalige Vizepräsident des Kulturfonds.