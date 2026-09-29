Russland soll Anschlag in Estland verübt haben

„Wir können heute mit Gewissheit sagen, dass der Brandanschlag auf das Rüstungsunternehmen Milrem Robotics in der Nacht vom 14. auf den 15. August ein Sabotageakt war, der von den russischen Geheimdiensten angeordnet wurde. Der estnische Inlandsgeheimdienst ist nach eingehender Auswertung der gesammelten Informationen zu diesem Schluss gekommen“, sagte der estnische Regierungschef Kristen Michal. Seiner Einschätzung nach verdeutlichen Aktivitäten dieser Art die wachsende Verzweiflung des Kremls, da das Land die Kriegsziele in der Ukraine nicht erreichen könne.