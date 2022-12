Ex-ORF-Chef: „... dann trete ich aus der SPÖ aus“

ÖVP: „Man weiß nicht so recht, wer in der SPÖ die Zügel in der Hand hat“

Die ÖVP nimmt die Differenzen innerhalb der SPÖ mit Genuss auf: „Ludwig sollte in die Führungsdebatte in der SPÖ eingreifen und für Stabilität sorgen. In letzter Zeit weiß man nicht mehr so recht, wer in der SPÖ tatsächlich die Zügel in der Hand hat. Ist es Rendi-Wagner? Kaiser? Doskozil? Oder doch Ludwig? Je mehr Zeit vergeht, desto offensichtlicher ist es, dass die SPÖ in Asylfragen keine klare Linie findet“, schrieb Generalsekretär Bernhard Stocker in einer Aussendung.