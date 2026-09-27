Drei rote Parteigranden stellen sich hinter Zeiler

Vermögen Zeilers für Voves kein Problem

Dass Zeiler als erfolgreicher Medienmanager wohlhabend ist, sieht Voves nicht als Nachteil. Zeiler könnte „woanders viel mehr verdienen. In so einem Fall musst du also eine Leidenschaft haben, für die Gemeinschaft arbeiten zu wollen“, sagte der Ex-Landeshauptmann. Einschränkung: Voves kennt Zeiler nach eigenen Angaben nicht persönlich.