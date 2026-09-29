Heimischer Urlaubsriese übernimmt Reisewelt

Warten auf grünes Licht der Kartellbehörde

„Die Übernahme wurde bei der heutigen Aufsichtsratssitzung der RLB OÖ beschlossen und gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörde“, sagte Verkehrsbuero-Chef Martin Winkler zur APA. Die Filialen sollen zunächst unter der Marke Reisewelt weitergeführt werden. „Dann wird es einen Zeitplan für das Re-Branding geben“, so Winkler.

„Es ist für uns ein ganz klares Zeichen, dass wir weiter wachsen – gerade in Bezirkshauptstädten sind die Nachfrage und die Kaufkraft vorhanden.“ Es gehe darum, eine gewisse Größe zu haben, betonte Winkler mit Blick auf die Konsolidierung am Markt. Stimmt die Bundeswettbewerbsbehörde zu, soll der Deal bis Jahresende über die Bühne sein.

Mit dem strategischen Schritt will der Vorstandschef persönliche Beratung und digitale Erreichbarkeit intelligent miteinander verbinden. Persönliche Beratung schaffe Vertrauen und Sicherheit, digitale Erreichbarkeit bringe gleichzeitig näher an bestehende und neue Kundinnen und Kunden. Die Nachfrage nach individuellem Service sei hoch.