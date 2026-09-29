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Ruefa baut aus

Heimischer Urlaubsriese übernimmt Reisewelt

Wirtschaft
29.09.2026 14:53
Mehrheitseigentümerin der Reisewelt ist die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.
Mehrheitseigentümerin der Reisewelt ist die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.(Bild: Alexander Schwarzl)
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Von krone.at

Die Reisebüro-Tochter Ruefa des heimischen Tourismuskonzerns Verkehrsbuero baut ihre Präsenz in Österreich massiv aus. Zu den aktuell 69 Standorten sollen nun 31 Reisewelt-Filialen mit rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinzukommen, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. 

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Die Anteile an der Reisewelt halten derzeit die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) und das Busunternehmen Blaguss. Ruefa will abseits der großen Städte regional stärker vertreten sein.

Für gebuchte Reisen ändert sich nichts
Für bereits gebuchte Reisen soll sich mit dem Verkauf nichts ändern, sie werden laut Verkehrsbuero wie geplant durchgeführt. Auch sämtliche ausgestellten Gutscheine sollen ihre volle Gültigkeit behalten.

  An der Spitze von Ruefa steht den Angaben zufolge künftig neben Michele Fanton, auch Reisewelt-Geschäftsführer Felix König.

Warten auf grünes Licht der Kartellbehörde
„Die Übernahme wurde bei der heutigen Aufsichtsratssitzung der RLB OÖ beschlossen und gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörde“, sagte Verkehrsbuero-Chef Martin Winkler zur APA. Die Filialen sollen zunächst unter der Marke Reisewelt weitergeführt werden. „Dann wird es einen Zeitplan für das Re-Branding geben“, so Winkler.

„Es ist für uns ein ganz klares Zeichen, dass wir weiter wachsen – gerade in Bezirkshauptstädten sind die Nachfrage und die Kaufkraft vorhanden.“ Es gehe darum, eine gewisse Größe zu haben, betonte Winkler mit Blick auf die Konsolidierung am Markt. Stimmt die Bundeswettbewerbsbehörde zu, soll der Deal bis Jahresende über die Bühne sein.

Mit dem strategischen Schritt will der Vorstandschef persönliche Beratung und digitale Erreichbarkeit intelligent miteinander verbinden. Persönliche Beratung schaffe Vertrauen und Sicherheit, digitale Erreichbarkeit bringe gleichzeitig näher an bestehende und neue Kundinnen und Kunden. Die Nachfrage nach individuellem Service sei hoch.

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Besonders kräftiger Zuwachs in Oberösterreich
„Gerade in Oberösterreich werden wir unsere Präsenz nochmal deutlich verstärken“, erklärte Winkler. Weitere Übernahmen sind nicht ausgeschlossen. „Wir halten die Augen und Ohren offen.“

Zur Reisewelt GmbH gehören die Marken „Reisewelt“ und „Die Reiserei“. Im Detail umfasst die Transaktion 18 Reisebüros in Oberösterreich, je vier im Burgenland und in Wien, drei in Salzburg sowie je eines in Niederösterreich und der Steiermark.

Ebenfalls Teil der Übernahme sind das Gruppenreisegeschäft im Rahmen der Partnerschaft mit Blaguss an den Standorten in Wien und im Burgenland sowie die Flugabteilung. Am Standort Linz werde der Bereich Gruppen- und Funktionärsreisen herausgelöst und in Form einer neuen Gesellschaft in Händen der Raiffeisen Oberösterreich bleiben.

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