Teamchef kurz vor Aus? Ferrari bezieht Stellung

Gerüchte um Horner

All das schwächt die Position von Vasseur. So brachte sich der frühere Red-Bull-Teamchef Christian Horner am vergangenen Wochenende erneut als möglicher Retter ins Gespräch. „Jeder weiß, dass Herr Horner auf der Suche nach einem Job ist, und zwar überall“, entgegnete Vasseur, der erst im Sommer 2025 seinen Vertrag bei Ferrari langfristig verlängert hatte. „Aber was kann ich schon tun? Ich kann nur versuchen, mein Bestes zu geben, das Team voranzubringen und die Mitarbeiter zu motivieren.“