Regionalliga-Klub Grödig präsentiert neuen Trainer

Grödig hat die kurze Trainersuche bereits wieder beendet. Mit Johannes Schützinger übernimmt ein erfahrener Drittliga-Coach beim Ex-Bundesligisten. Dafür gibt er die Aufgabe bei Red Bull Salzburg auf.
Lange hat die Suche nicht gedauert: Nach dem Rauswurf von Arsim Deliu am Samstag nach der 0:3-Niederlage bei Vorwärts Steyr ist seit Montag klar: Johannes Schützinger übernimmt Regionalliga-Nord-Klub Grödig. Die Entscheidung, dass es Schützinger wird, trafen die Klubbosse erst am Sonntagabend. „Ich hatte am Nachmittag selbst noch ein Spiel und bin im Anschluss daran nach Grödig gefahren und habe mich mit den Verantwortlichen zu einem Gespräch getroffen.“
„Dabei wurde relativ schnell klar, dass ich das machen möchte.“ Schützinger und der Klub haben sich auf eine Zusammenarbeit bis zum Saisonende geeinigt. „Grödig ist ein historisch cooler Klub mit einem lässigen Stadion. Der Kader ist sehr interessant. Ich sehe viel Potenzial, weiter oben mitzuspielen.“
Schützinger war zuletzt bei Red Bull Salzburg in der Jugend
Der 42-Jährige hat schon viel Erfahrung in Österreichs dritter Liga gesammelt. Er stand 32 Spiele lang beim FC Pinzgau an der Seitenlinie, danach wechselt er nach Lend, wo er für die U14 von Red Bull Salzburg zuständig war. Dort verlängerte er erst im Sommer seinen Vertrag. „Hier müssen wir noch ein paar Dinge klären“, betonte Schützinger, der die Arbeit dort im November beenden wird. Im Oktober 2025 sprang er interimsmäßig bei St. Johann ein. Jetzt kehrt er in die Regionalliga zurück und soll Grödig (in neun Spielen 13 Zähler) in die obere Tabellenregion führen.
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