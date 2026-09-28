Regionalliga-Klub Grödig präsentiert neuen Trainer

Schützinger war zuletzt bei Red Bull Salzburg in der Jugend

Der 42-Jährige hat schon viel Erfahrung in Österreichs dritter Liga gesammelt. Er stand 32 Spiele lang beim FC Pinzgau an der Seitenlinie, danach wechselt er nach Lend, wo er für die U14 von Red Bull Salzburg zuständig war. Dort verlängerte er erst im Sommer seinen Vertrag. „Hier müssen wir noch ein paar Dinge klären“, betonte Schützinger, der die Arbeit dort im November beenden wird. Im Oktober 2025 sprang er interimsmäßig bei St. Johann ein. Jetzt kehrt er in die Regionalliga zurück und soll Grödig (in neun Spielen 13 Zähler) in die obere Tabellenregion führen.